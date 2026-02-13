Президент усиливает связь с Жогорку Кенешем

Иногда кадровые решения выглядят как обычная аппаратная перестановка. Подписали указ, назначили человека, короткая новость ушла в ленту и через пару часов о ней уже почти не вспоминают. Но бывают назначения, которые читаются иначе. Особенно когда им предшествуют довольно тревожные заявления главы государства.

В своем интервью президент Садыр Жапаров фактически описал риск политического раскола. Речь шла не просто о спорах в парламенте, а о попытках делить депутатов на "своих" и "чужих", о разговорах про сторону генерала и сторону президента. Для любой политической системы такие формулировки звучат как сигнал. Значит, внутри элит возникло напряжение, которое уже трудно не замечать.

И вот почти сразу появляется новая фигура в ключевой точке в Жогорку Кенеше. Полномочным представителем президента и кабинета министров назначают Бектура Зулпиева.

На первый взгляд должность не самая публичная. Это не премьер и не министр. Но если присмотреться, именно через этого человека проходит ежедневный контакт между парламентом и исполнительной властью. Он объясняет логику законопроектов, сглаживает острые углы, договаривается, убеждает, иногда тихо гасит конфликты еще до того, как они становятся политическим кризисом.

Назначение Зулпиева в этом смысле выглядит совсем не случайным.

Он не политик-трибун и не человек громких заявлений. Скорее аппаратный юрист старой школы. Таких обычно ценят за другое - умение читать между строк, чувствовать риски заранее и говорить с разными центрами влияния на одном языке. В системах, где стабильность ставится выше политической импровизации, именно такие фигуры часто оказываются наиболее востребованными.

Есть и еще один важный нюанс. Зулпиев много лет работал с конституционным правом и участвовал в реформах Основного закона. Про таких иногда говорят осторожно: архитектор правил игры. А если правила начинают шататься, логично позвать человека, который понимает, как они устроены изнутри.

Конечно, одно назначение само по себе не способно мгновенно разрядить политическую атмосферу. Парламент всегда остается пространством интересов, амбиций и скрытой конкуренции. Но появление сильного переговорщика может заметно снизить градус.

Вопрос сейчас даже не в том, станет ли спокойнее уже завтра. Скорее в другом. Означает ли это, что власть почувствовала приближение турбулентности и решила сыграть на опережение.

В политике редко говорят вслух: "у нас намечается проблема". Обычно о таких вещах рассказывают кадровые решения.

Поэтому назначение Зулпиева можно читать как аккуратный сигнал. Центр власти явно делает ставку не на жесткость, а на управляемость. Не на публичное давление, а на тонкую настройку отношений с парламентом.

Станет ли от этого система устойчивее - покажет время. Но сам выбор фигуры говорит о многом. Когда в сложный момент приводят не харизматичного политика, а опытного юридического аппаратчика, это почти всегда про одно и то же. Про желание удержать баланс.