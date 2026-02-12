Погода
Возвращение "бывших" и туман над Ташиевым: прогноз ясновидящей

- Бактыгуль Акжолова
За эти дни многие политологи, в том числе и зарубежные, активно комментировали кадровые изменения в Кыргызстане. Народ, возможно, уже подустал от заумных выступлений и сложных анализов, поэтому мы решили немного развлечь читателей и разнообразить политическую повестку альтернативным взглядом.

К пророчествам и гаданиям можно относиться по-разному. Кто-то воспринимает их всерьез, в то время как обладатели критического мышления относятся к таким вещам иронично. Однако практика показывает, что некоторые предсказания ясновидящей Светы Тойгонбаевой сбываются. Так, в 2017 году она предсказала Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников, а в начале 2020-го - что Садыр Жапаров выйдет на свободу после парламентских выборов.

На этот раз ясновидящая озвучила прогноз на 2026 год, поделившись своими ощущениями о переменах в Кыргызстане. По ее словам, страну может ожидать непростой период.

Старые кадры

По мнению Тойгонбаевой, впереди время вызовов от социальных до медицинских.

"Если прислушаться к внутреннему ощущению, 2026 год может оказаться для Кыргызстана непростым. У меня есть чувство, что стране придётся столкнуться с определёнными вызовами. Не исключаю появления вирусных заболеваний, поэтому медикам важно быть особенно внимательными. Вижу, что теперь многие бывшие политики и чиновники вновь напомнят о себе и поднимут голову, а в политическом поле ярко проявит себя женщина-лидер".

Закрытые границы

Ясновидящая считает, что вопросы ресурсов и отношений с соседями станут наиболее чувствительными.

"Людей может тревожить экономическая ситуация. Допускаю рост безработицы и замедление некоторых строительных проектов. Жилье продолжат строить, а вот крупных заводов и фабрик, по моим внутренним образам, будет немного. Вопросы воды и энергетики в регионе могут звучать острее обычного. Угольные и золоторудные месторождения следует разрабатывать внутри страны, не передавая их полностью внешним инвесторам.

У меня нет ощущения особой теплоты в отношениях с Москвой, это скорее про сдержанность. Также допускаю, что могут возникнуть сложности на границе с Казахстаном, вплоть до полного закрытия границы. Поэтому уже сегодня советую властям начинать диалог между нашими странами. Также возможен приграничный спор между Узбекистаном и Таджикистаном".

О Садыре Жапарове, Камчыбеке Ташиеве и кадрах

Особое внимание в прогнозе уделено лидерам страны и возможным перемещениям во властных кругах.

"Когда думаю о президенте Садыре Жапарове, возникает образ человека с большими планами. Вместе с тем появляется тревожная мысль, что ему стоит бережнее относиться к своему здоровью. По ряду событий ему будет непросто прийти к единому решению. Слишком много факторов могут влиять на ситуацию. В определенные периоды ему даже будет очень трудно, его ждет нелегкий период.

Что касается Камчыбека Ташиева, вокруг него еще долго будут вестись разговоры. Его состояние я воспринимаю как стабильное. Однако дальнейший путь, связанный именно с Кыргызстаном, будет сложен и словно скрыт туманом. Думаю, он пока не вернется в Кыргызстан, но в течение ближайших трех месяцев многое прояснится".

Также ясновидящая дала оценку другим политическим фигурам:

"Бывший председатель кабинета министров Акылбек Жапаров может вернуться в большую политику и занять одну из ключевых должностей. Каныбека Туманбаева ждут перемены, возможно, даже не совсем в лучшую сторону. При этом торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбека уулу я по-прежнему вижу на его рабочем месте, он продолжит исполнять обязанности, несмотря на давление.

Чиновникам не стоило отправляться в Умру. Благие дела можно совершать и на родине, такая забота вызывает у людей наибольший отклик. После президентских выборов вероятны кадровые изменения, может полностью обновиться состав правительства".

В целом, по ощущениям Тойгонбаевой, Кыргызстан стоит на пороге значимых перемен, которые могут серьезно повлиять на будущее республики.

Для всех желающих связаться со Светой Тойгонбаевой: +996 504 442 644.


