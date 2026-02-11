Жылдызкан Джолдошева: Между ними не должна была пробежать даже белая кошка

Экс-депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошева отреагировала на громкие кадровые изменения в руководстве страны. На своей странице в соцсетях она прокомментировала уход Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. При этом, политик использовала образное выражение, подчеркивая близость отношений между президентом и бывшим главой спецслужб.

"Между ними не то что черная кошка, даже белая кошка не должна была пробежать... Ну а Камчыбеку Кыдыршаевичу желаю крепкого здоровья", - написала Джолдошева.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил, что решение об отставке Ташиева было принято Садыром Жапаровым в целях "укрепления единства" и недопущения раскола в государстве.