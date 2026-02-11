Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Жылдызкан Джолдошева: Между ними не должна была пробежать даже белая кошка

408  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошева отреагировала на громкие кадровые изменения в руководстве страны. На своей странице в соцсетях она прокомментировала уход Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. При этом, политик использовала образное выражение, подчеркивая близость отношений между президентом и бывшим главой спецслужб.

"Между ними не то что черная кошка, даже белая кошка не должна была пробежать... Ну а Камчыбеку Кыдыршаевичу желаю крепкого здоровья", - написала Джолдошева.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил, что решение об отставке Ташиева было принято Садыром Жапаровым в целях "укрепления единства" и недопущения раскола в государстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455343
Теги:
Жылдызкан Джолдошова, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  