Байсалов нашел виновных в расколе между президентом и главой ГКНБ

208
- Алина Мамаева
Заместитель председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов прокомментировал на своей странице в Facebook последние политические события в Кыргызстане, связанные с уходом Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. Публикуем его слова полностью:

"Считаю необходимым открыто и честно обозначить свою позицию в связи с последними событиями. На протяжении всех пяти лет ни для кого не было секретом, что Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров выстраивал систему государственного управления в теснейшем взаимодействии со своим ближайшим соратником Камчыбеком Кыдыршаевичем Ташиевым. Ни одно ключевое решение государственной важности не принималось без совместных консультаций и без предварительного обсуждения. Это была осознанная модель совместной ответственности и, надо признать, что эта модель на удивлением многих внутренних и внешних наблюдателей продержалась достаточно прочно все эти годы.

Скорее всего, эта модель и сложившийся порядок принятия решений могли бы и дальше служить во благо народа. Мы все хорошо помним, что генерал Ташиев многократно и публично подтверждал свою поддержку Президенту. Он прямо заявлял о поддержке курса главы государства, о поддержке его выдвижения на очередных выборах, подчеркивая, что действующий Президент имеет полное конституционное право продолжать начатые преобразования. Эти заявления были ясными, недвусмысленными и публичными.

Однако в последние месяцы некоторые безответственные элементы, престарелые "сбитые летчики" и "политические банкроты", прикрываясь именем народного генерала, возомнили себя творцами истории. Преследуя свои личные цели, они начали говорить от его имени, активно продвигать якобы уже принятые решения о личных властных притязаниях, предстоящей смене власти, создавать атмосферу недоговорённости и скрытого противостояния. Именно они начали расшатывать то равновесие, которое долгие годы обеспечивало стабильность. В результате возникла опасная двусмысленность. В обществе начали циркулировать разговоры о якобы существующем двоевластии, о необходимости проведения досрочных выборов и нелегитимности действующей власти.

Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству. Для государства это недопустимо. Власть должна быть четкой, конституционно определенной и сосредоточенной в одном центре ответственности. Президент Садыр Жапаров принёс присягу народу и Конституции Кыргызской Республики. Его высшая обязанность - обеспечивать единство государства, сохранять стабильность, гарантировать верховенство Конституции и не допускать узурпации власти ни в какой форме.

Мы не должны повторять ошибки прошлого, когда серьезные государственные решения сводились к обсуждению личной дружбы или эмоциональных интерпретаций. Президент должен служить только народу Кыргызской Республики и Конституции. Никакие личные связи, никакие прежние заслуги и никакие неформальные договорённости не могут стоять выше его присяги. Как зрелое политическое общество мы не должны сейчас допустить, чтобы мы сейчас свели обсуждение важнейших государственных вопросов к личным отношениям двух людей.

В дополнение, считаю, что мы обязаны честно признать, что в последние годы возник определённый дисбаланс в системе госуправления, как в правительстве, так и на местах. Чрезмерная концентрация отдельных функций в органах государственной безопасности привела к тому, что некоторые представители этих структур стали воспринимать себя не инструментом закона, а прикрываясь авторитетом борьбы за порядок, начали выходить за рамки своих полномочий и создали в обществе атмосферу страха и преследований. Эта тема справедливо вызывает критику со стороны гражданского общества, предпринимательских структур и нашей молодежи.

В нашей истории мы уже проходили такие периоды, когда законность и строгое следование правовым нормам подменялась политической целесообразностью. Когда нарушается принцип верховенства закона - подрывается сама основа конституционного государства. Допущенные перегибы, какими бы благими намерениями они ни оправдывались, не соответствуют духу нашей Конституции. Кыргызская Республика - это правовое государство и обязана строго стоять на защите и обеспечивать законные права и интересы каждого нашего гражданина. Период наделения определенных органов не свойственными им полномочиями и институционального дисбаланса должен остаться в прошлом. Мы обязаны двигаться к зрелому, правовому государству, где каждый орган власти действует строго в пределах своих строго определенных функций.

Я выражаю сожаление, что определённый этап нашей политической истории завершился именно так - достаточно неожиданно для всех нас. Но вместе с тем считаю, что этот период двусмысленности должен был закончиться. Мы должны дать должное генералу Ташиеву за его призыв к миру и стабильности и отказу от каких либо незаконных действий.

Сегодня перед Кыргызстаном стоят масштабные задачи. Нам предстоит проведение крупных международных мероприятий и достойно отметить 35-летие нашей Независимости. Мы должны обеспечить их в спокойной, стабильной, уверенной обстановке. Президентские выборы должны пройти в установленный срок в январе следующего года. Смею заверить, что в этом году наш многонациональный народ, каждая семья и каждый гражданин четко почувствуют ощутимое повышение уровня и качества своей жизни. Народное правительство ежедневно и напряженно работает над выполнением этой задачи, поставленной главой государства. Сегодня нам необходимо сплотиться вокруг всенародно избранного Президента Садыра Жапарова, поддержать курс на укрепление законности, конституционного порядка и устойчивой стабильности и продолжить начатое дело во имя будущего Кыргызстана".


URL: https://www.vb.kg/455347
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Эдиль Байсалов, Кыргызстан
