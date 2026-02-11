Погода
Камчыбек Ташиев высказался о своем уходе с должности

Камчыбек Ташиев прокомментировал свою отставку. Его обращение на своей странице в социальных сетях опубликовал журналист Нургазы Анаркулов.

"Уважаемый народ!

Я заболел и с разрешения президента приехал в Германию. Поскольку мне необходимо было пройти осмотр у врачей в связи с ранее перенесённой операцией.

Однако вчера меня освободили от должности, и для меня это стало большой неожиданностью. В любом случае мы обязаны исполнять решение президента.

Я честно служил нашему государству, нашему народу и президенту и горжусь этим! Лишь огорчает, что мне не дали попрощаться с личным составом. Выражаю благодарность каждому сотруднику ГКНБ и желаю успехов!

Чтобы в нашей стране сохранялись мир и стабильность, никто не должен идти на какие-либо незаконные действия, и каждое наше решение должно приниматься в рамках закона", - говорится в обращении Ташиева.

Напомним, 10 февраля указом президента Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев был освобождён от должности председателя ГКНБ.


URL: https://www.vb.kg/455322
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, отставка, Кыргызстан
