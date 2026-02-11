Талгарбеков остается верен Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву

Общественный Бекболот Талгарбеков был доставлен на допрос сотрудниками правоохранительных органов. Об этом корреспонденту VB.KG сообщил его сын Арстан Талгарбеков.

По его словам, утром милиционеры пришли с обыском в квартиру общественного деятеля, расположенную в 8-м микрорайоне Бишкека. После завершения следственных действий Талгарбекова отвезли в Главное управление уголовного розыска МВД для проведения допроса.

Отмечается, что трое сотрудников сопровождали его, тогда как другие остались в квартире для продолжения процессуальных мероприятий.

Сын задержанного сообщил, что правоохранители также вызывают на допрос всех 75 человек, подписавших коллективное обращение о проведении досрочных президентских выборов. При этом он подчеркнул, что в документе, по их мнению, не содержалось незаконных призывов, а его отец поддерживает политику президента Садыр Жапаров и главы ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Ранее Талгарбеков выступил одним из инициаторов обращения с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о новых выборах главы государства. Под документом поставили подписи 75 человек, среди которых ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Вместе с тем в ряде СМИ появилась информация об опровержении со стороны МВД.