Российский бизнесмен Александр Лебедев поплатился за правду о Кумторе?

Российский журналист-расследователь Ирек Муртазин опубликовал на своем YouTube-канале "Судовый журнал" выпуск под названием "Рикошет битвы за Кумтор", в котором напрямую увязал санкции Канады против российского бизнесмена Александра Лебедева с борьбой Кыргызстана за возврат контроля над золоторудным месторождением Кумтор.

Поводом для выпуска стало судебное разбирательство, инициированное Лебедевым в Федеральном суде Канады. Он оспаривает решение о включении его в санкционный список, принятое 18 мая 2022 года. Как подчеркивает Муртазин, канадские власти неоднократно меняли формулировки оснований для санкций. Сначала Лебедева называли бывшим сотрудником спецслужб, затем обвиняли в инвестициях в туристический бизнес в Крыму, позже в участии в так называемой кремлевской пропаганде.

В выпуске обращается внимание на то, что сам Лебедев никогда не вел бизнес в Канаде и даже не бывал в этой стране. При этом, по версии журналиста, санкционное давление совпало по времени с активной позицией бизнесмена по вопросу "Кумтора".

Летом 2021 года Александр Лебедев посетил Кыргызстан, встретился с президентом Садыром Жапаровым и побывал на золоторудном месторождении "Кумтор". После поездки он опубликовал серию резонансных записей в социальных сетях, в которых дал крайне жесткую оценку многолетней деятельности иностранных инвесторов. Лебедев указывал, что карьер расположен на высоте около 4400 метров, добыча ведется более 25 лет, а общая выручка, по его оценке, достигла порядка 12 млрд долларов, тогда как Кыргызстан получил лишь незначительную часть этих средств.

На своей личной интернет-странице Лебедев пошел еще дальше, открыто поддержав действия кыргызского руководства по возврату месторождения и назвав происходящее попыткой вернуть "украденное золото".

"Речь идет о беспрецедентной для постсоветского пространства попытке вернуть украденное с помощью взяток, присвоенное и отмытое в прямом беременном смысле золото на миллиарды долларов.

Получив операционный контроль над компанией, иностранные инвесторы подкупали все правящие элиты Кыргызстана. И их не трогали ни регуляторы, ни экологический надзор, ни налоговые службы. Почувствовав полную безнаказанность, они стали живым подтверждением справедливости, процитированной Карлом Марксом, формулы Джозефа Даннинга том, что при 300% прибыли для капитала нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы.

В результате был нанесен колоссальный вред природе, поставленный под угрозу здоровья трех с половиной тысяч человек, которые там работают и живут. Более двух миллиардов тонн обработанной породы свалены прямо на языки ледников на высоте 5000 метров над уровнем моря. И это в сейсмически опасной зоне, в горах Тяньшаня.

Ледники в любой момент могут поехать. Если в одну сторону, то погибнут три с половиной тысячи человек. В другую сдвинут хранилище цианида и отравят истоки горных рек, текущих на равнинах Центральной Азии.

Достопочтенные инвесторы не платили всех налогов и мизерные дивиденды. Получив за 25 лет 27 миллиардов прибыли, все дивиденды государству Кыргызстану, как акционеру, составили всего 87 миллионов долларов", - говорится в публикации бизнесмена.

По мнению автора, именно жесткая позиция кыргызских властей и публичная поддержка этой линии со стороны Лебедева могли стать раздражающим фактором для зарубежных интересантов, ранее извлекавших значительные прибыли из разработки месторождения.