Бакетаев поблагодарил зарубежных политологов за "заботу" о Кыргызстане

Политолог Бакыт Бакетаев прокомментировал реакцию зарубежных аналитиков на недавние кадровые решения в Кыргызстане. По его словам, скорость и категоричность оценок, которые звучат из-за океана, вызывают недоумение.

"Особенно умиляет скорость реакции зарубежных "экспертов". Вчера в Кыргызстане сняли председателя ГКНБ, а сегодня уже где-нибудь между латте и авиаперелетом эксперт из-за океана уже все понял, все осмыслил и все объяснил. Мы тут внутри страны, среди живых людей, документов, последствий, слухов, фактов и их отсутствия еще сами не разобрались, а они уже разобрались. Причем окончательно. Причем уверенно. Причем с выводами, как будто лично свечку держали", - отметил он.

По мнению политолога, это "удивительный талант", находясь за тысячи километров, не зная языка, контекста, традиций и реальной кухни, но оперируя словами "демократия" и "авторитаризм", сразу делать окончательные выводы.

"У нас тут сложная страна, сложная история, сложные решения. А у них простая схема, если не вписывается в методичку, значит, все плохо. Если не спросили, значит, диктатура. Если не объяснили, значит, скрывают. Удобно, как инструкция к микроволновке", - заявил Бакетаев.

Он также иронично заметил, что завтра те же эксперты могут заявить, будто "Кыргызстану не хватает суверенного мышления".

"Ну да. Особенно когда за нас уже все подумали", - подчеркнул он.

По словам политолога, иногда складывается ощущение, что некоторым "экспертам" не столько важна сама страна, сколько информационный повод.

"А кто там пострадал, кто выиграл, кто проиграл, главное комментарий успеть дать. Так что да, спасибо, конечно, за заботу. Но, может, мы тут сами разберемся, а вы пока попейте кофе, обновите методичку и не спешите учить нас жизни, пока мы еще в ней живем", - заключил Бакыт Бакетаев.

Напомним, что сегодня ряд зарубежных политологов, в частности из России, уже прокомментировали снятие Ташиева и его заместителей с должностей, представив собственные версии причин и последствий кадровых решений.