Марлен Мамбеталиев прокомментировал отставку Ташиева и судьбу спикера

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Мамбеталиев высказался о возможной отставке торага парламента Нурланбека Тургунбек уулу, а также прокомментировал увольнение главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По словам парламентария, Жогорку Кенеш продолжает работу в штатном режиме, а все решения подобного уровня должны приниматься коллегиально.

"Сегодня на повестке стоят обычные вопросы. Мы работаем в обычном режиме. Это должно быть коллегиальным решением", - заявил Мамбеталиев, отвечая на вопрос о возможной смене спикера.

Комментируя отставку Ташиева, депутат отметил, что это было решение президента Садыра Жапарова.

"Сам Ташиев прокомментировал свою отставку. Для многих это стало неожиданным решением, потому что для этого не было каких-либо предпосылок. Но каждый госслужащий, занимая должность, четко понимает иерархию. Как солдат слушается генерала, так и госслужащие работают в соответствии с установленным порядком. Мы работаем в таком режиме", - сказал он.

Автор: София Березовская


URL: https://www.vb.kg/455337
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, отставка, Жогорку Кенеш, Депутат
