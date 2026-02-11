Марлен Маматалиев прокомментировал отставку Ташиева и судьбу спикера

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев высказался о возможной отставке торага парламента Нурланбека Тургунбек уулу, а также прокомментировал увольнение главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По словам парламентария, Жогорку Кенеш продолжает работу в штатном режиме, а все решения подобного уровня должны приниматься коллегиально.

"Сегодня на повестке стоят обычные вопросы. Мы работаем в обычном режиме. Это должно быть коллегиальным решением", - заявил Маматалиев, отвечая на вопрос о возможной смене спикера.

Комментируя отставку Ташиева, депутат отметил, что это было решение президента Садыра Жапарова.

"Сам Ташиев прокомментировал свою отставку. Для многих это стало неожиданным решением, потому что для этого не было каких-либо предпосылок. Но каждый госслужащий, занимая должность, четко понимает иерархию. Как солдат слушается генерала, так и госслужащие работают в соответствии с установленным порядком. Мы работаем в таком режиме", - сказал он.

Автор: София Березовская