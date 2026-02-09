Погода
В Таш-Добо ГКНБ выявил незаконную передачу гектара земли

379  0
ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявил факт незаконного предоставления земельного участка в Аламудунском районе.

Следствием установлено, что бывшие должностные лица Таш-Добонского айыл окмоту, вступив в преступный сговор, незаконно передали гражданину Р.Э.Р. участок площадью 1,01 га. Указанная земля расположена в контуре "Сейил" на территории Таш-Добонского айыл окмоту Чуйской области.

Согласно заключению Службы по земельному и водному надзору при Минсельхозе КР, процедура выделения земли прошла с грубыми нарушениями действующего законодательства республики.

По данному факту ГКНБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 УК КР (Злоупотребление должностным положением). В рамках дела задержан гражданин Н.А.К.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к данной земельной махинации.


Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Чуйская область
