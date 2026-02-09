Погода
Заслуженные деятели страны просят Садыра Жапарова провести досрочные выборы

Группа общественных и государственных деятелей Кыргызстана обратилась к президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом безотлагательно инициировать досрочные президентские выборы. Авторы обращения считают, что такой шаг поможет устранить правовые споры о сроках полномочий главы государства и даст новый импульс развитию страны.

Что интересно, список подписантов подобрался внушительный. Там не просто активисты, а "тяжеловесы": бывшие премьер-министры, экс-депутаты и целая плеяда заслуженных работников из самых разных сфер. Судя по всему, инициаторы пытаются показать, что запрос на "перезагрузку" легитимности исходит от опытной части политической и интеллектуальной элиты республики.

"Начало нынешнего, 2026 года, ознаменовалось важнейшим событием для нашего государства - приступил к работе новый Жогорку Кенеш. Данное событие, в свою очередь, позволяет в целом взглянуть на те процессы, которые произошли в 2021-2025 годах. Мы считаем, что за этот период времени Кыргызстан сделал положительный шаг в своем развитии.

Во-первых, благодаря продуманным действиям нового руководства в нашей стране установлены порядок, стабильность и законность.

Во-вторых, если до 2026 года кыргызская армия была слабой, с низким духом командиров и солдат, то за прошедшие пять лет она во много раз усилена. Она уже способна надежно защищать наше государство.

В-третьих, благодаря неустанной работе нового руководства страны успешно решены спорные вопросы государственных границ между Кыргызстаном и Узбекистаном, между Кыргызстаном и Таджикистаном.

В-четвертых, за прошедшие пять лет велась беспощадная борьба с коррупцией. Тот факт, что, если до 2020 года в результате борьбы с коррупцией в бюджет страны поступило всего 200 миллионов сомов, а за последние пять лет - 352 миллиарда сомов, доказывает высочайшую эффективность работы нового руководства страны в этом направлении.

В-пятых, раньше члены организованных преступных групп кроме систематического побора денег с предпринимателей, также участвовали в назначении руководителей всех рангов власти. А ныне мы с удовлетворением отметим, что за прошедшие пять лет покончено с организованной преступностью.

В-шестых, за прошедшие пять лет достигнуты хорошие успехи в социальном развитии страны. Было построено немало школ, дорог, другие объекты культуры и спорта.

Наряду с этими достижениями необходимо отметить также и наличие серьезных проблем, которые ныне являются тормозами для дальнейшего развития. Перечислим их.

Во-первых, это - все более возрастающий размер государственного долга Кыргызстана, который приближается к тревожной отметке в 9 миллиардов долларов (а по некоторой информации, и вовсе до 12 млрд долларов). И это несмотря на то, что за последние пять лет прибыль от разработки месторождения "Кумтор" составила 5 миллиардов долларов.

Во-вторых, это - с каждым месяцем и годом растущая дороговизна потребительских товаров и услуг для жителей нашей страны, ведущая к стремительному их обнищанию. По официальной статистике, ныне около двух миллионов человек в Кыргызстане живут в бедности, причем один миллион из них дети.

В-третьих, это - по-прежнему преобладание в структуре валового продукта Кыргызстана доли сферы торговли и услуг (более 50 процентов), в то время как доля важнейшей отрасли, промышленности, без учета производства в "Кумторе", остается в плачевном состоянии (менее 10 процентов).

В-четвертых, это - продолжающийся отток коренного населения, особенно молодежи, в другие страны в поисках лучшей жизни и работы. Если раньше наши мигранты уезжали в основном в Россию, то за последние годы все чаще уезжают в Европу, США, Южную Корею, что является безусловно негативным процессом для кыргызского государства.

Весь этот анализ, перечисление несомненных достижений и серьезных проблем, подводит нас к главному выводу - первый этап деятельности нынешнего высшего руководства Кыргызстана логически завершено. На основании этого вывода мы считаем, что развитие Кыргызстана должно получить новые стимулы и следует переходить ко второму этапу напряженной и качественной работы.

К тому же, в последнее время в обществе идет жаркая дискуссия касательно президентских выборов. Основная дискуссия связана с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.

Должны отметить, что действующий глава государства был избран в 2021 году по старой Конституции. В апреле того же года на общенародном референдуме принята новая Конституция, где четко указано о том, что глава государства избирается на 5 лет. 5 мая 2021 года вступил в силу закон "О Конституции Кыргызской Республики", где содержатся специальные разъяснения, касающиеся сроков президентских полномочий и возможности выдвижения на высший государственный пост. В пункте 1 статье 3 данного закона написано: "Президент Кыргызской Республики, избранный в 2021 году на 6 лет, осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией. Срок избранного Президента на 6 лет засчитывается как первый срок избрания в соответствии с настоящей Конституцией". Юристы, правоведы, политические деятели разделились на два лагеря: один считают досрочные выборы единственным путем решения этого спора, другие призывают дождаться окончания шестилетнего срока.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу!

Учитывая предстоящие вызовы перед страной, о котором мы говорили выще, и споры вокруг президентских выборов, мы предлагаем и призываем вас, уважаемые президент страны и торага Жогорку Кенеша, безотлагательно инициировать новые выборы президента Кыргызстана. Такой подход позволил бы избежать различных толкований, дополнительных разъяснений, общественных споров и возможных обращений в Конституционный суд.

Мы уверены, что получившие полное доверие жителей страны вновь избранный президент и его новая команда, разработав качественную программу развития, получат возможность продолжить успешные дела, решить имеющиеся серьезные проблемы и на основе реализации новых эффективных инициатив, крупных проектов поставят Кыргызстан на прочные рельсы процветания"- говорится в обращении.

Обращение подписали:

1. Мамытов Миталип, Герой Кыргызской Республики, академик; 2. Осмонбетов Кубат, Герой Труда Кыргызской Республики, академик; 3. Жумагулов Аскарбек, председатель совета ветеранов Чуйской области, заслуженный экономист КР; 4. Калматов Тойгонбек, экс-депутат ЖК КР 5. Чынгышев Турсунбек, экс-премьер-министр КР; 6. Касиев Накен, экс-государственный секретарь КР, академик; 7. Нур уулу Досбол, экс-депутат ЖК КР, экс-государственный секретарь КР; 8. Ашыралиев Кемел, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор; 9. Эрматов Аскербек, экс-депутат ЖК КР; 10. Исмаилов Эсен, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР; 11. Осмоналиев Каныбек, олимпийский чемпион; 12. Рыскулов Акбар, Народный поэт КР; 13. Хакимов Зафар, экс-депутат ЖК КР, экс-министр; 14. Токтоматов Нурмамбет, заслуженный работник КР, доктор наук; 15. Мамытов Токон, генерал-лейтенант, доктор наук; 16. Турсункулов Асан, Народный художник КР; 17. Сатыбалдиев Жанторо, экс-премьер-министр КР; 18. Абылгазиев Мухаммедкалый, экс-премьер-министр КР; 19. Боронов Кубатбек, экс-премьер-министр КР; 20. Берикбаев Доолотбек, экс-депутат ЖК КР; 21. Жунусов Ибрагим, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР; 22. Керимкулов Медетбек, экс-мэр города Бишкек; 23. Мураталиев Байымбет, экс-губернатор; 24. Мамбетов Мукаш, председатель общественной организации "Иссык-Куль"; 25. Турапов Керим, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР; 26. Каптагаев Эмилбек, экс-губернатор; 27. Акималиев Жуман, заслуженный врач КР; 28. Калмаматов Ажыбай, экс-депутат ЖК КР; 29. Кошматов Бараталы, экс-губернатор; 30. Эсенаманов Замирбек, экс-депутат ЖК КР, экс-министр; 31. Жусупов Калыгул, Заслуженный работник КР; 32. Татыбеков Алымбек, доктор наук; 33. Жумабеков Болотбек, заслуженный работник КР, экс-мэр; 34. Асанов Карыпбек, экс-депутат ЖК КР, экс-министр; 35. Уметалиев Юсуп, заслуженный врач КР, доктор наук; 36. Чокиев Турдубек, заслуженный деятель КР, председатель союза композиторов; 37. Абдыгапаров Чыныбек, заслуженный работник КР; 38. Мамбеталиев Озгоруш, заслуженный работник КР; 39. Кеңешов Толобай, заслуженный строитель КР; 40. Турдалиев Эрнис, полковник; 41. Тагаев Абдыжапар, экс-вице-премьер-министр; 42. Болотбеков Бейшенбек, заслуженный строитель КР, экс-губернатор; 43. Омуркулов Иса, экс-депутат ЖК КР; 44. Сооронбаев Токтогул, заслуженный работник КР; 45. Эгембердиев Омурбек, экс-заместитель министра ; 46. Осмонов Турсуналы, общественный деятель, Иссык-Кульская область; 47. Исмаилов Чынгыз, заслуженный работник КР; 48. Жээнбеков Мырзаибрагим, председатель совета ветеранов Ошской области; 49. Орозбеков Муктар, экс-депутат ЖК КР, доктор наук; 50. Бербаев Омурбек, экс-заместитель губернатора; 51. Айдаров Замирбек, заслуженный строитель КР; 52. Дыйканбаев Курманбек, экс-депутат ЖК КР; 53. Бактыгулов Каданбай, заслуженный строитель КР; 54. Маматов Абдимуктар, экс-депутат ЖК КР; 55. Мамбетов Турдубек, заслуженный строитель КР; 56. Асанов Курсан, экс-депутат ЖК КР, генерал-майор; 57. Узакбаев Эмилбек, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор; 58. Медетбеков Шамшыбек, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор; 59. Кадыркулов Качкынбай, заслуженный работник КР; 60. Талгарбеков Бекболот, заслуженный работник КР, экс-вице-премьер-министр; 61. Карашев Аалы, экс-депутат ЖК КР, экс-вице-премьер-министр; 62. Жумабаев Калил, заслуженный экономист КР, доктор наук; 63. Искакoв Асанкул, общественный деятель, Чуйская область; 64. Бектеналиев Мукталы, экс-заместитель министра; 65. Касымалиев Ажыбек, экс-губернатор; 66. Юсупов Байыш, экс-губернатор; 67. Имашев Торобек, экс-вице-мэр; 68. Сыдыков Нурлан, доктор наук; 69. Уржанов Курманбек, экс-аким; 70. Дыйканов Максатбек, экс-заместитель министра; 71. Туманов Келдибек, предприниматель, Джалал-Абадская область; 72. Каниетов Бакыт, КР заслуженный строитель КР; 73. Темирбаев Курманбек, экс-управляющий делами президента КР; 74. Жусупов Ашырбай, общественный деятель, Баткенская область; 75. Кулчороев Рыспек, юрист, город Бишкек.


