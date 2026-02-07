Погода
На площади Усубалиева поют и торгуют невзирая на любые капризы природы

- Светлана Лаптева
Продовольственные ярмарки в Кыргызстане вышли на регулярный график и теперь радуют жителей всех областей республики. Для тех же, кто привык планировать бюджет, то в Минсельхозе официально подтверждают, что дефицита продуктов в стране нет. Склады полны, а ярмарки по-прежнему остаются главным инструментом, чтобы сдержать ценники и дать горожанам доступ к самому свежему и прямиком из фермерских хозяйств.

В эти выходные, 7 и 8 февраля, главная площадь столицы имени Турдакуна Усубалиева также вновь превратится в самый хлебосольный и звонкий уголок города. Ярмарки от Минсельхоза уже давно перестали быть просто местом закупа - это настоящий столичный ритуал, где можно и закрома наполнить, и новости обсудить.

Народный микрофон

Уже полюбившийся бишкекчанам проект "Народный микрофон" снова в деле. Это не просто площадка для объявлений, а настоящий "гайд" по выживанию и процветанию нашего агропрома. Сюда выходят те, кто реально работает на земле и на производстве.

Сельхозпроизводители и эксперты продолжат делиться опытом, как сделать Кыргызстан современным агролидером, сохранив при этом статус экологического рая и сберечь наши уникальные сорта-эндемики. Есть инновационная идея или проект? Не держите в себе! Звоните по номеру 0555-923-603 и становитесь голосом ярмарки.

От Высоцкого до "Эха любви"

Но какой же праздник без музыки? Атмосфера на площади всегда была особенной благодаря самим горожанам. Совсем недавно бишкекчанин Алексей Зинченко буквально взорвал ярмарку песнями Владимира Высоцкого в день его рождения и это было мощно, искренне и очень по-нашему.

В эти выходные планку опускать не намерены! Музыкальную эстафету принимает легендарная Анна Герман. В честь её юбилея на площади будут звучать те самые хрустальные мелодии, которые знала вся страна (а ведь когда-то певица жила в нашей Таласской области).

Организаторы зовут творческие коллективы и смелых одиночек, чтобы спеть хиты Анны Герман или любые другие песни на всех языках мира. Площадь по-прежнему готова превратиться в фестиваль дружбы народов и национальных праздников.


Минсельхоз, ярмарка, Кыргызстан
