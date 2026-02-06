"Нет настроения". Депутат Эрулан Кокулов оказался не готов к вопросам о ПДД

После серии резонансных видеороликов, в которых народные избранники не смогли назвать элементарные дорожные знаки, в коридорах Жогорку Кенеша началась "игра в прятки". Парламентарии, еще недавно охотно раздававшие интервью, теперь всеми способами избегают встреч с журналистами НТРК, лишь бы не провалить внезапный тест на знание правил дорожного движения.

Особенно примечательной стала реакция Эрулана Кокулова. Депутат, сделавший карьеру на проекте "Не сахар", где он без предупреждения врывался в чужие заведения и засыпал владельцев неудобными вопросами, сам оказался не готов к роли "проверяемого". С суровым выражением лица Кокулов отрезал, что отвечать не обязан, сославшись на отсутствие времени и настроения. Пользователи соцсетей по этому поводу горько иронизируют, что человек, привыкший "кошмарить" общепит, внезапно вспомнил о праве на личное пространство, когда речь зашла о его собственной компетенции.

Впрочем, вполне возможно, что депутат действительно не жалеет себя как Юрий Венедиктович и озабочен думами о стране либо он по-прежнему обижен на "работников пера". Напомним, не так давно он заявил, что в стране "не осталось журналистов", обвинив редакции в монтаже видео с целью выставить его в плохом свет". "Закон о журналистике я знаю лучше вас… Вы не журналисты", - бросил он в адрес медиа, добавив, что негатив в его адрес якобы связан с его отказом "платить СМИ" за позитивные материалы.

В этой связи вспоминается депутат Камчыбек Жолдошбаев, который точно так же обижался на СМИ, а точнее на гостелеканал, жалуясь, что в эфире его лицо и нос выглядят "неестественно красными".

Другие парламентарии выбрали тактику иронии и ухода от ответственности. Так Жанар Акаев и вовсе перевел тему на реформу образования, предложив указывать в правах тип автошколы: государственная она или частная. На прямой вопрос о том, учился ли он сам, Акаев предпочел отшутиться, так и не подтвердив свои знания на практике.

Подобная реакция законодателей вызывает закономерный вопрос: если те, кто пишет законы, не могут сдать тест на знание дорожных знаков, то имеют ли они моральное право требовать дисциплины от рядовых граждан? Пока же вместо ответов журналисты получают лишь закрытые двери кабинетов и недовольные лица тех, кто еще вчера сам требовал отчетов от всей страны.