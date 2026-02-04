Погода
Кыргызским фермерам предлагают мощную белорусскую технику в лизинг

- Светлана Лаптева
Сельхозпроизводители Кыргызстана получили доступ к новым технологическим решениям для оптимизации сбора урожая. Белорусское предприятие ООО "АгроОборудование" представило линейку современной техники, разработанной специально для эффективной уборки сахарной свеклы. Информационная кампания для аграриев проводится при активной поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Особое внимание фермеров обращают на специализированный тандем машин марки "РОКОТ". В него входят ботвоуборочная машина "БП-2", которая в автоматическом режиме срезает и измельчает ботву, и полуприцепной комбайн "КСП-3", обеспечивающий качественный сбор корнеплодов. Использование этой техники позволяет полностью автоматизировать процесс, значительно повысить производительность труда и минимизировать потери при сборе сырья для промышленной переработки.

Для повышения доступности передовых технологий предусмотрены выгодные финансовые инструменты. Современные свеклоуборочные комплексы можно приобрести через ООО "Автомаш Радиатор" по лизинговой программе. По мнению экспертов Минсельхоза, внедрение таких машин на полях республики будет способствовать своевременному сбору урожая и укреплению продовольственной безопасности в секторе переработки сахарной свеклы.


URL: https://www.vb.kg/454989
Теги:
Беларусь, Кыргызстан
