Ушел из жизни отличник профтехобразования СССР Капар Абыкеев

Судебная система Кыргызской Республики выражает глубокие соболезнования председателю Бишкекского городского суда Абыкееву Талайбеку Капаровичу в связи с безвременной кончиной его отца - Абыкеева Капара Сатыбалдиевича.

В этот тяжелый час судейский корпус страны сопереживает горечи невосполнимой утраты и передает искренние слова поддержки семье, родным и близким покойного.

Капар Сатыбалдиевич Абыкеев родился 18 февраля 1952 года. Его жизненный путь стал примером преданности избранному делу и служения обществу. После окончания средней школы Кара-Суу в 1968 году и получения специальности в СПТУ №6 села Кок-Ой, он продолжил образование в Ташкентском индустриально-педагогическом техникуме №2. Получив диплом в 1974 году, Капар Сатыбалдиевич начал профессиональную деятельность мастером производственного обучения в СПТУ №6, а уже в 1977 году возглавил Ак-Сайский филиал этого учебного заведения.

Обладая высокими организаторскими способностями и тягой к знаниям, в 1984 году он прошел десятимесячный курс обучения французскому языку в Университете имени Жукова в Ленинграде. В 1985 году был назначен директором профессионального училища №110 Таласского района. С 1986 по 1988 годы выполнял важную миссию в Республике Афганистан, работая советником в сфере профессионально-технического образования. Вернувшись на родину, Капар Сатыбалдиевич продолжил созидательный труд и в 1994 году вновь занял пост директора профессионального лицея №110, во главе которого стоял вплоть до выхода на заслуженный отдых в июле 2023 года.

Трудовые заслуги Капара Сатыбалдиевича отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами. В их числе - нагрудные знаки "Отличник профтехобразования СССР" и "Ветеран профтехобразования СССР", медаль "От благодарного афганского народа", почетная грамота "Манас 1000", орден "За заслуги" Российского союза ветеранов Афганистана, а также признание со стороны Министерства труда и социальной защиты КР и местной государственной администрации.