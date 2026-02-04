За коррупцию задержан начальник КПП "Достук-автодорожный"

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по противодействию коррупционным проявлениям выявил устойчивую преступную схему на пункте пропуска "Достук-автодорожный". 2 февраля 2026 года за организацию искусственных очередей и систематические поборы задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ начальник данного КПП ПС ГКНБ КР по Ошской области А.Н.О.

Следствием установлено, что должностное лицо через посредников на регулярной основе получало денежные вознаграждения за беспрепятственный пропуск иностранных граждан через государственную границу. Кроме того, задержанный оказывал покровительство отдельным лицам, занимающимся преступной деятельностью в приграничной зоне.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других должностных лиц, причастных к указанному преступлению. Одновременно с этим ведомством проводится работа по устранению коррупционных рисков и созданию благоприятных условий для граждан при пересечении государственной границы.