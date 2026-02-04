Станет ли ЦА главной ареной борьбы за сырье между США, Россией и Китаем?

Экономические перспективы Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности и международной конкуренции на рынке невозобновляемого сырья обсудили участники круглого стола: "Глобальные тренды Центральной Азии: от обеспечения безопасности до добычи критически важных минералов". Мероприятие было организовано ЦЭИ "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.

- Наступивший год преподнес определенные сюрпризы геополитического характера - события в Венесуэле, заявления Дональда Трампа, а также ответные заявления и действия Евросоюза по Гренландии. Все это говорит о том, что в мире набирает обороты серьезная борьба за ресурсы. Естественно, это коснется и стран Центральной Азии, где сосредоточены большие запасы урана, тория и других критически важных сырьевых минералов, - отметила замдиректора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек.

Она предложила вниманию участников выдержки из отчета рейтингового агентства S&P Global Platts, специализирующегося на оценке цен на энергоносители, металлы, нефтехимию и сырьевые товары (головной офис которого находится в Лондоне), подготовленного в ноябре 2025 года.

- По оценке авторов документа, в ближайшей перспективе США продолжат финансирование разведки месторождений полезных ископаемых, их добычи и переработки в ЦА. Однако превратить коммерческие обещания в долгосрочные деловые партнерства американцам будет непросто.

В отчете говорится, что американские компании столкнутся с логистическими трудностями в регионе, где основное влияние на развитие транспортной инфраструктуры оказывают Россия и Китай. Руководство государств ЦА постарается избегать шагов, способных вызвать негативную реакцию со стороны Москвы и Пекина.

Для запуска многих из анонсированных в Вашингтоне горнодобывающих проектов потребуются многие годы, а их успех будет зависеть от стабильного иностранного финансирования, надежного энергоснабжения и логистики. Все это с высокой долей вероятности будет развиваться медленно из-за недостатка инвестиций, высокой коррупции и низкого уровня управления бизнес-процессами.

Добыча и переработка критически важных сырьевых минералов (КВСМ) требует значительного объема энергозатрат, а хроническая нехватка электроэнергии, особенно на юге ЦА, где преобладает гидроэнергетика, будет усугубляться по мере сокращения речного стока. В связи с понижением из-за климатических изменений уровня Каспийского моря сократится пропускная способность портов; расширение их мощности потребует дорогостоящей реконструкции доков и транспортной инфраструктуры.

Указанные ограничения, как считают аналитики, усугубляются "усилением проблемы автократии в регионе". В агентстве полагают, что отсутствие четких механизмов передачи власти, подавление демократических институтов, СМИ и гражданского общества приведет к тому, что в странах ЦА будут расти риски возникновения инспирируемых извне экономических кризисов и социальных потрясений. По мнению экспертов, завершение боевых действий на Украине позволит России вернуться к полноценному участию в экономических проектах в Центральной Азии и потеснить позиции США в регионе.

Одна из целей Вашингтона - это создание внутрирегиональной конкуренции, особенно между экономически доминирующим Казахстаном и динамично развивающимся и густонаселенным Узбекистаном. Обе страны, по расчетам американцев, будут бороться за внимание и инвестиции США. Соперничество между государствами ЦА ослабит стремление к взаимодействию и замедлит формирование единого регионального экономического блока, - привела данные из отчета спикер.

При этом она подчеркнула, что в этой ситуации странам ЦА крайне важно максимально взвешенно подходить к вопросам развития инвестиционного сотрудничества, чтобы не попасть в геополитическую ловушку и сохранить свой ресурсный суверенитет.

Как отметил, в свою очередь, экс-замминистра иностранных дел КР, посол по особым поручениям МИД КР Авазбек Атаханов, тема критически важных минеральных ресурсов не новая.

- В советское время их просто называли редкоземельными металлами. В силу того, что идет научно-технический прогресс и человечество делает акцент на зеленые технологии, а как раз в них и заложены источники развития этих технологий, вопросы КВСМ, может быть, приобрели большую актуальность. А на самом деле это было всегда. И никто, так сказать, плашмя не бросается на овладение критическими материалами. В условиях рынка всегда была конкуренция. Поэтому мы должны понимать: иногда выбрасываются какие-то "модные" клише, и мы считаем, что это стало актуально только сейчас, но это совершенно не так. Это было всегда. Мало кто знает, что лидером в мире по производству и экспорту урана является наш братский Казахстан. Они значительно преуспели в этом направлении: как в производстве и экспорте, так и в рекультивации, в вопросах обеспечения производственной и экологической безопасности, - отметил дипломат.

Председатель Ассоциации геологов и горнопромышленников КР Дуйшенбек Камчыбеков отметил, что в КР имеются практически все полезные ископаемые, которые являются критически важными на сегодняшний день.

- Но, к сожалению, многие из них находятся на уровне прогнозных оценок. У нас есть торий и уран, но на государственном балансе значатся лишь их минимальные запасы. Тот же литий, алюминий, медь и другие полезные ископаемые находятся только на стадии изучения. Поэтому, чтобы дать импульс развитию горной добычи и совершенствовать эту отрасль, нужен системный подход. Казахстан на сегодняшний день занимает первое место в мире по производству урана. Если я не ошибаюсь, в 2025 году они добыли порядка 25 тысяч тонн. Хотя еще в начале 90-х годов в Казахстане не было информации о том, что у них есть уран. Уран производили у нас в Кыргызстане, перерабатывали в Кара-Балте и поставляли всему Союзу. На сегодняшний день этот процесс приостановлен, - напомнил эксперт.

По его словам, сейчас Кыргызстану нужно обратить внимание на торий, который есть в Кызыл-Омкольском месторождении.

- Его радиоактивность намного ниже, чем у урана, при том что его эффективность в несколько десятков раз выше. Одна тонна тория генерирует такое же количество энергии, как 20 тонн урана. В этом направлении мы и должны работать. Это может стать для нас очень перспективным вектором. Но для эффективного использования своих ресурсов мы в первую очередь должны пересмотреть наше горное законодательство.

Мы ставим вопрос, с кем нам лучше работать - с Россией, Китаем, США, Европейским Союзом, той же Кореей или Японией. Я думаю, это второй вопрос. Важно, чтобы наше горное законодательство отвечало национальным интересам и защищало их. При этом оно должно быть привлекательным и для инвесторов, которые готовы приходить в нашу страну и работать в правовых рамках. В этом плане, к сожалению, у нас есть много пробелов. В первую очередь - в определении доли. На сегодняшний день в законодательном плане установлено, что 30% должно закрепляться за государством, а остальное - за инвесторами. На мой взгляд, эта норма требует пересмотра. Мы должны увеличить государственную долю. Сейчас этот вопрос рассматривается, например, в Казахстане. Месяца два-три назад была информация, что Мажилис принял решение довести госдолю на предприятиях по производству урана чуть ли не до 90%. Потому что наши соседи защищают свои интересы. И мы тоже должны работать в этом направлении.

"Кумтор" - это очень показательный пример. Хорошо, что мы добились национализации этого месторождения. Начиная с 2021 года этот объект работает на наше государство. Если раньше у нас в стране оставалось порядка 30% от получаемой выручки - в виде заработной платы, оплаты за электроэнергию, госзакупок и так далее, а остальные 70% уходили за рубеж, обогащая инвесторов, то после 2021 года вся выручка остается в Кыргызстане. По итогам прошлого года выручка составила 125 млрд сомов, 60 млрд из них - чистая прибыль. Это очень хороший показатель.

Но есть и другой момент. Если до национализации проект давал порядка 17 тонн золота в год, то сейчас производительность, к сожалению, с каждым годом падает. В свое время Centerra по результатам геологоразведочных работ поставила на баланс нашей страны порядка 180 тонн золота; до 2032 года они ежегодно собирались добывать 17 тонн. Мы спустились сначала до 15 тонн, потом до 14, и в 2025 году получили всего 12 тонн. Почему это происходит? Причина кроется не только в технике или технологиях - ключевую роль играют специалисты. На "Кумторе" коллектив остался тот же, но не стало высшего менеджмента, на уровне которого раньше принимались те или иные технические решения. На сегодняшний день можно сказать, что нынешние топ-менеджеры, которые сидят в офисе в Бишкеке, и акционер в лице ОАО "Кыргызалтын" не справляются с этой задачей. По этой причине и происходит спад производства.

Этот вопрос мы уже многократно озвучивали от имени Ассоциации, подчеркивая: без решения ключевой задачи по подбору и расстановке профессиональных кадров "Кумтор" будет терять доходность. Поэтому мы сегодня должны заниматься детальной разведкой месторождения, а для этого необходимы профессионалы, - добавил геолог.

В свою очередь депутат ЖК КР Гуля Кожокулова подчеркнула, что КВСМ - одна из ключевых тем сегодняшней международной повестки, в связи с чем вопросы обеспечения стратегических экономических интересов стран напрямую связаны с обеспечением их безопасности и суверенитета.

- С точки зрения безопасности я бы обратила внимание на геополитические ловушки, которые существуют в сфере добычи критически важного сырья. Мне кажется, уроки "Кумтора" познавательны не только для Кыргызстана, но и для всех наших братских республик. Я думаю, что на этом горьком примере мы показали, как на самом деле нельзя вести инвестиционную политику, - отметила парламентарий.

По ее словам, сегодня и президент, и исполнительная власть Кыргызстана пытаются создать привлекательный инвестиционный климат в стране.

- Многие вопросы в этом направлении мы, как депутаты, поддерживаем. Но я считаю, что должна быть разработана стратегическая программа, где были бы четко обозначены все ключевые моменты. Согласитесь, на сегодняшний день фактически нет никаких секретов в том, чем мы обладаем и какими ресурсами располагаем - все карты давно вскрыты. Но мы должны рационально воспользоваться своими запасами.

Нужно вести инвестиционную политику так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Этот принцип должен строго соблюдаться любым суверенным государством. И здесь мы должны подстраховаться, приняв именно государственную стратегическую программу с учетом рекомендаций профессионалов, чтобы не попасть опять в ту ловушку, в которой оказались с "Кумтором", когда целое государство и весь народ были обмануты группой людей. А с учетом глобальной турбулентности и международной конкуренции за доступ к ресурсам мы просто обязаны себя обезопасить.

На сегодняшний день, я думаю, все страны, и Центральная Азия особенно, понимают: нельзя отдавать месторождения в обмен на погашение долгов. Основными задачами должны стать локализация производства и обучение кадров, чего нам сейчас остро не хватает. Принимая то или иное глобальное решение, мы должны сделать акцент на подготовке специалистов. Работая в прошлом созыве, я была в служебной командировке за рубежом. Нам показывали прекрасное высокотехнологичное оборудование для горной добычи. Когда я спросила, кто будет его обслуживать в Кыргызстане и где планируют готовить местных специалистов, мне ответили, что этого не потребуется: мол, они поставят и технику, и своих рабочих. Несмотря на то что речь шла о долгосрочном проекте, тратиться на обучение кадров они не планировали. То есть многие инвестиционные проекты - это, извините за выражение, просто "замануха", красивая картинка, которая не решает задач нашего государства. Нам нужно готовить своих специалистов, отправлять их учиться за рубеж. Это должно стать частью госпрограммы, потому что только так мы сможем реализовывать крупные проекты, обеспечивая государственную безопасность, - поделилась мнением Кожокулова.

Нельзя, по ее словам, упускать из вида и вопросы экологического контроля. С одной стороны, защита окружающей среды стала "заезженным" трендом, с другой - глубокого подхода к решению проблем почему-то не наблюдается. К сожалению, аналогичная ситуация имеет место и в других странах ЦА.

Парламентарий поддержала мысль о том, что Кыргызстану в определенных отраслях не хватает законодательной базы.

- Жогорку Кенеш - законодательный орган, но нам не хватает профессиональных инициатив: конкретных предложений от специалистов о том, что необходимо разработать в той или иной отрасли промышленности. Такие обсуждения дают нам возможность подхватить инициативу. Многие рекомендации, звучащие на площадке ЦЭИ "Ой Ордо", мы доносим до соответствующих комитетов парламента.

Я предлагаю провести выездное заседание комитета по промышленности ЖК КР с участием экспертов, где мы могли бы еще раз поднять обсуждаемые вопросы. Хотелось бы, чтобы мои коллеги тоже услышали рекомендации специалистов. Народные избранники не могут быть экспертами во всех областях, поэтому профессионалы должны доносить до депутатов все актуальные проблемы, - подытожила депутат.