Гляциолог Оморова зафиксировала опасные процессы на побережье Иссык-Куля

Прибрежная экосистема озера Иссык-Куль подает первые серьезные визуальные сигналы о трансформации и ухудшении экологического баланса. На побережье зафиксировано активное развитие нитчатых водорослей и микробных обрастаний. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила известный гляциолог Гулбара Оморова.
По ее словам, тревожные изменения были обнаружены на пляже села Барскоон в ходе краткого полевого выхода.
В ходе исследования специалист провела замеры ключевых гидрохимических параметров озерной воды. Были зафиксированы следующие показатели:
Гулбара Оморова отмечает, что данные параметры прямо указывают на аномально высокую биологическую активность в прибрежной зоне. В таких условиях резко ускоряется рост водорослей и меняется химический баланс воды, из-за чего экосистема жемчужины Кыргызстана становится крайне чувствительной к любым внешним воздействиям.
Особое внимание исследователь обратила на специфическое сочетание высокого уровня pH и относительно низкого окислительно-восстановительного потенциала (ORP). На языке науки это свидетельствует об интенсивном развитии растительности и одновременном гниении, то есть разложении органического вещества прямо в прибрежной зоне.
По словам Оморовой, подобные разрушительные процессы кратно усиливаются при совпадении нескольких факторов:
Учёный подчеркнула, что увеличение числа таких "цветущих" участков - это ранний, но очень громкий сигнал опасной трансформации всей экосистемы озера.
Гулбара Оморова призвала власти и общество к незамедлительным действиям. Она заявила, что хаотичная и неконтролируемая застройка побережья Иссык-Куля пансионатами и гостевыми домами должна быть жестко ограничена, а требования к наличию современных очистных сооружений и контролю стоков - радикально усилены.
Иссык-Куль является закрытым, бессточным озером, а значит - крайне уязвимой экосистемой. Без строгого государственного мониторинга и бескомпромиссной защиты прибрежной зоны Кыргызстан рискует потерять уникальный природный объект.