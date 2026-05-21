Гляциолог Оморова зафиксировала опасные процессы на побережье Иссык-Куля

- Светлана Лаптева
Прибрежная экосистема озера Иссык-Куль подает первые серьезные визуальные сигналы о трансформации и ухудшении экологического баланса. На побережье зафиксировано активное развитие нитчатых водорослей и микробных обрастаний. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила известный гляциолог Гулбара Оморова.

По ее словам, тревожные изменения были обнаружены на пляже села Барскоон в ходе краткого полевого выхода.

В ходе исследования специалист провела замеры ключевых гидрохимических параметров озерной воды. Были зафиксированы следующие показатели:

  1. Температура: 14,9 °C
  2. Электропроводность: 6010 µS/cm
  3. Минерализация: ~2890 ppm
  4. Солёность: ~0,28%
  5. pH (кислотно-щелочной баланс): 8,95
  6. ORP (окислительно-восстановительный потенциал): ~201 mV

Гулбара Оморова отмечает, что данные параметры прямо указывают на аномально высокую биологическую активность в прибрежной зоне. В таких условиях резко ускоряется рост водорослей и меняется химический баланс воды, из-за чего экосистема жемчужины Кыргызстана становится крайне чувствительной к любым внешним воздействиям.

Особое внимание исследователь обратила на специфическое сочетание высокого уровня pH и относительно низкого окислительно-восстановительного потенциала (ORP). На языке науки это свидетельствует об интенсивном развитии растительности и одновременном гниении, то есть разложении органического вещества прямо в прибрежной зоне.

По словам Оморовой, подобные разрушительные процессы кратно усиливаются при совпадении нескольких факторов:

  1. Поступление биогенных веществ (в первую очередь азота и фосфора);
  2. Слабый водообмен в закрытых бухтах и прогрев прибрежных вод;
  3. Колоссальная антропогенная нагрузка, включая попадание в озеро неочищенных сточных вод и нарушение водоохранной береговой зоны.

Учёный подчеркнула, что увеличение числа таких "цветущих" участков - это ранний, но очень громкий сигнал опасной трансформации всей экосистемы озера.

Гулбара Оморова призвала власти и общество к незамедлительным действиям. Она заявила, что хаотичная и неконтролируемая застройка побережья Иссык-Куля пансионатами и гостевыми домами должна быть жестко ограничена, а требования к наличию современных очистных сооружений и контролю стоков - радикально усилены.

Иссык-Куль является закрытым, бессточным озером, а значит - крайне уязвимой экосистемой. Без строгого государственного мониторинга и бескомпромиссной защиты прибрежной зоны Кыргызстан рискует потерять уникальный природный объект.


