Политолог Бакетаев предложил заменить хамоватых секретарш на ИИ

Политолог Бакыт Бакетаев поднял острую и наболевшую для общества тему, касающуюся культуры общения чиновников и их аппарата с рядовыми гражданами. Эксперт обратил внимание на то, что зачастую именно технические сотрудники и секретари в приёмных мелких начальников формируют у населения негативное отношение ко всей государственной системе в целом. По его мнению, эта проблема носит системный характер и требует кардинального пересмотра подходов к кадрам.

Рассуждая о роли этих сотрудников, Бакыт Бакетаев отмечает огромную ответственность, которая ложится на их плечи.

"Секретарь - это не просто человек, который поднимает трубку. Это лицо власти. Иногда ее совесть. И, к сожалению, именно секретарши многих мелких начальников становятся главной причиной ненависти людей к власти", - констатирует политолог.

По словам аналитика, в наших реалиях часто возникает удивительный парадокс, когда само руководство открыто к диалогу, но достучаться до него мешает пресловутый "синдром вахтера" у подчиненных.

"Парадокс в том, что сами руководители нередко бывают вполне вежливыми, спокойными и готовыми решать проблемы граждан. Но между народом и начальником возникает маленький, но очень опасный барьер - секретарь, который разговаривает с людьми так, будто перед ним не человек с бедой, а назойливая муха. Кончиком языка, с раздражением, с высокомерием, словно получил не должность, а дворянский титул", - говорит эксперт.

Политолог напоминает, что за каждым обращением в государственные органы всегда стоит реальная человеческая история, о чем сотрудники приемных почему-то часто забывают.

"Люди ведь звонят не от скуки. Не потому, что им нечем заняться. За каждым звонком - проблема, боль, несправедливость, отчаяние. И начальник получает зарплату именно за то, чтобы такие проблемы решать. Но до него часто невозможно дойти из-за секретарей, которые даже не удосуживаются по-человечески спросить: "Что у вас случилось?"" - отмечает он.

При этом эксперт замечает разительный контраст в культуре общения в зависимости от ранга ведомства. По его словам, это во многом объясняет и жесткую позицию некоторых известных общественных деятелей.

"И самое удивительное, чем выше уровень власти, тем больше культуры. В администрации президента нередко разговаривают гораздо вежливее и внимательнее, чем в приемных маленьких районных и городских начальников. Именно поэтому начинаешь понимать, почему некоторые депутаты и блогеры, вроде Эрулана Кокулов, так резко реагируют на чиновников. Часто эта агрессия рождается не из-за самого начальника, а из-за хамства его окружения. Поговорив с секретаршей, человек начинает ненавидеть уже самого руководителя", - заявляет Бакыт Бакетаев.

Политолог уверен, что к подбору сотрудников на такие позиции необходимо подходить с максимальной строгостью, оценивая в первую очередь их личные качества, а не внешность. Он считает эту работу крайне сложной психологически.

"Секретарь - это профессия для людей с высокой психологической культурой. Это почти психолог, дипломат и кризисный менеджер в одном лице. Туда нельзя брать "кого попало", ни за длинные ноги, или приклееные ресницы Эти люди должны быть воспитанными, терпеливыми, умными и хорошо оплачиваемыми", - подчеркивает аналитик.

В качестве альтернативного решения проблемы, если государство пока не готово обеспечить должный уровень квалификации кадров на местах, политолог предлагает смелое цифровое решение.

"А если государство не готово платить за таких специалистов, тогда, возможно, действительно лучше заменить часть секретарей искусственным интеллектом. По крайней мере, он не будет унижать людей. И простому человеку, у которого возникла проблема, будет не так обидно обращаться за помощью к власти", - заключает он.

От редакции: Стоит отметить, что с аналогичной глухой стеной непонимания ежедневно сталкиваются не только простые граждане, но и журналисты. Представителям СМИ зачастую приходится соприкасаться с некомпетентными, но при этом излишне "важными" пресс-секретарями руководителей министерств и ведомств. Вместо того, чтобы оперативно предоставлять общественно-значимую информацию и выстраивать мосты между властью и прессой, такие сотрудники превращают свои отделы в закрытые крепости, путая государственную службу с защитой личных интересов руководства. Пожалуй, в этих кабинетах цифровая альтернатива в виде искусственного интеллекта тоже пришлась бы как нельзя кстати.