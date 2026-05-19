Ледокол Садыра Жапарова

В Нарыне состоялось открытие Центра традиционных ремесел, созданного при Нарынском областном государственном историко-этнографическом музее имени Какен Мамбеталиевой при поддержке ICHCAP ЮНЕСКО, Республики Корея и Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

Новый центр направлен на сохранение и развитие кыргызского декоративно-прикладного искусства, поддержку ремесленников, а также популяризацию национальной культуры среди молодежи и туристов.

В день открытия в музее прошла персональная выставка члена Союза художников Кыргызстана Залкарбека Эсенканова, ставшая одной из центральных частей культурной программы.

Как рассказал художник корреспонденту VB.KG идея провести выставку в Нарыне появилась после персональной экспозиции в Бишкеке.

"После выставки в Бишкеке я понял, что обязательно должен привезти свои работы и на малую родину, показать их землякам", - отметил он.

Для выставки художник привез около 100 работ, включая картины, авторские композиции и инсталляции. По словам Эсенканова, каждая работа отражает размышления о жизни, времени, обществе и внутреннем мире человека.

Особое внимание посетителей привлекла картина "Жила-была собака".

"На картине изображены пешеход и собака. Через эту работу я хотел показать сложные периоды, через которые проходило общество", - рассказал художник.

Еще одна работа получила название "Быть или не быть" отсылка к знаменитой фразе из произведения Уильяма Шекспира. Как отметил автор, литература и философские произведения нередко становятся для него источником вдохновения.

"Иногда достаточно одной строчки из книги, чтобы внутри появился образ будущей картины. Бывает, какая-то мысль долго остается в голове, а потом превращается в работу", - поделился Эсенканов.

Художник отметил, что старается не ограничивать себя одним стилем и постоянно ищет новые формы самовыражения. В своих работах он сочетает элементы символизма, национальные мотивы и личные переживания.

"Мне интересно, когда зритель смотрит на картину и начинает искать в ней собственный смысл", - отметил он.

Среди работ художника также представлены картины, посвященные материнству, семейным ценностям и внутреннему миру человека.

Кроме того, внимание посетителей привлекла работа, посвященная президенту Садыру Жапарову. В ней художник образно сравнил главу государства с ледоколом, символизирующим движение вперед и преодоление трудностей.

"Через искусство я стараюсь передавать разные состояния общества и человеческие переживания. У каждого зрителя свое восприятие моих работ", - подчеркнул художник.

Залкарбек Эсенканов также рассказал, что планирует организовать выставки за пределами Кыргызстана. Сейчас вместе с другом он рассматривает возможность проведения экспозиций в Ташкенте и Алматы.

"Есть желание показать наши работы за рубежом. Осталось решить финансовые вопросы", - сказал он.