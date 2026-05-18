Жители Бишкека просят оставить заборы во дворах для защиты от закладчиков

Во время встречи с мэром Бишкека одна из домкомов рассказала о проблеме наркотиков во дворах. По ее словам, ситуация обострилась в районах рядом с рынками и местами с высокой проходимостью. Подъезды и дворы стали часто использовать для оставления закладок, и жители отмечают, что таких случаев становится больше.

Частично решить проблему помогли камеры видеонаблюдения. Домком подчеркнула, что после их установки закладчики практически исчезли. Также она выступила против сноса заборов вокруг домов. В людных районах люди боятся отпускать детей на улицу, так как открытые дворы привлекают посторонних, а поток чужих машин сильно повышает опасность для пешеходов.

Дискуссии о закрытых дворах сейчас идут во многих странах. Сторонники ограждений считают, что они защищают жителей и помогают поддерживать порядок. Противники же отмечают, что заборы мешают проезду скорой помощи, пожарных и коммунальных служб.

Подобный опыт регулирования есть и за рубежом, в частности в Российской Федерации. Например, в Ярославской области жителям пообещали полностью компенсировать расходы на установку шлагбаумов. Это делается на фоне расширения платных парковок, чтобы защитить придомовые территории от наплыва чужих автомобилей. Вопрос баланса между открытым городом и безопасностью жителей остается актуальным во многих государствах.