ФАО: Центральная Азия может стать одной из ключевых житниц мира

- Светлана Лаптева
В Душанбе стартовала 35-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы и Центральной Азии (ERC35), где министры и представители стран региона обсуждают вопросы продовольственной безопасности, климатических рисков и устойчивого развития агропродовольственных систем.

Форум проходит под темой: "Объединение во имя устойчивого развития: интеграция мер по борьбе с изменением климата, сохранению биоразнообразия и восстановлению земель для устойчивых агропродовольственных систем в Европе и Центральной Азии".

Региональная конференция ФАО, проводимая раз в два года, считается главной площадкой организации в регионе для обсуждения наиболее актуальных вопросов сельского хозяйства и продовольственной политики.

Выступая перед участниками конференции, генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил, что страны Европы и Центральной Азии сталкиваются с общими вызовами - климатическим кризисом, экономическим давлением, перебоями в цепочках поставок и геополитической нестабильностью.

По его словам, эти проблемы невозможно решать в одиночку, поэтому странам необходимы совместные действия и координация усилий.

Глава ФАО призвал сосредоточиться на двух ключевых направлениях - повышении устойчивости агропродовольственных систем и поиске достаточного финансирования для их модернизации.

В организации отмечают, что регион одновременно сталкивается с последствиями изменения климата, нехваткой воды, деградацией земель и ростом цен на продовольствие. Несмотря на частичную стабилизацию мировых рынков после скачка цен в 2022 году, многие страны Европы и Центральной Азии продолжают испытывать давление из-за высокой стоимости продуктов питания и сельскохозяйственных ресурсов.

По данным ФАО, потепление в регионе происходит почти вдвое быстрее среднемировых темпов. Это повышает риски засух, наводнений, лесных пожаров и негативно влияет на сельское хозяйство.

Цюй Дунъюй также напомнил, что более 90 миллионов гектаров земель в Европе и Центральной Азии уже подверглись деградации, что требует срочных мер по восстановлению природных ресурсов.

Отдельное внимание на конференции уделяется инвестициям, молодежным инициативам и инновациям в аграрном секторе. В Душанбе проходит серия параллельных мероприятий, включая площадку GENERATION YSInvest, посвященную развитию науки, технологий и привлечению инвестиций в сельское хозяйство.

Кроме того, участники обсуждают перспективы превращения Центральной Азии в один из ключевых зерновых центров мира. В ФАО считают, что регион обладает серьезным потенциалом благодаря развитому производству пшеницы, выгодному расположению и близости к крупным рынкам.

В организации подчеркнули, что для реализации этого потенциала необходимы инвестиции, развитие цепочек поставок и более тесное сотрудничество между странами региона.


