Алима Нурланова назначена заместителем председателя правления ГСО

В ОАО "Государственная страховая организация" произошли кадровые перестановки. На должность заместителя председателя правления компании назначена Алима Нурланова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГСО.

До этого назначения Алима Нурланова на протяжении определенного времени возглавляла Бишкекский филиал организации. В период ее руководства столичным подразделением был реализован ряд значимых проектов в сфере страхования, благодаря чему на рынке она зарекомендовала себя как эффективный менеджер.

В самой госкомпании подчеркивают, что переход Нурлановой в центральный аппарат и ее утверждение на руководящую должность связаны с высокой оценкой ее профессионального опыта и результатами работы на предыдущем посту. Коллектив предприятия уже выразил надежду на успешное продолжение начатых ею инициатив в новой должности.


