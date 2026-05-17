В Бишкеке сегодня пройдет музыкальный вечер под открытым небом

- Светлана Лаптева
Мэрия столицы приглашает горожан и гостей Бишкека провести воскресный вечер в атмосфере живой музыки. Сегодня, 17 мая, в 18:30 на площади Ала-Тоо у фонтанов состоится большой праздничный концерт под открытым небом.

Как сообщили в муниципалитете, музыкальный вечер приурочен к празднованию Дня матери и станет одним из главных культурных событий майских выходных в столице.

Главным пунктом программы станет выступление духового оркестра Управления культуры мэрии города Бишкек. Музыканты представят зрителям известные мировые хиты от Gipsy Kings, ABBA, Bruno Mars и Leonid & Friends, а также популярную кыргызскую мелодию "Кара-Жорго" и другие известные произведения.

Помимо оркестра, на праздничную сцену выйдут популярные отечественные исполнители: Кубаныч Алиев, Бакыт Ыбыкеев, Кайрат Примбердиев, Замир Арыкбаев и Съездбек Искеналиев.

В мэрии приглашают всех желающих прийти с семьями и близкими, чтобы вместе насладиться праздничной атмосферой. Вход на мероприятие свободный.


концерт, Бишкек, мэрия
