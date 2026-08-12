Дипломатия Си Цзиньпина – путь продвижения Китая вперед со всем миром

В ноябре в Шэньчжэне на юге КНР состоится 33-я неформальная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Китай вновь радушно примет высокопоставленных гостей со всего мира, сообщает Синьхуа.

За прошедшие годы страна провела ряд крупных дипломатических мероприятий, на которых собирались мировые лидеры. Они не только стали платформами для диалога, но и продемонстрировали видение Китая в отношении глобального сотрудничества, дав представление о подходе председателя КНР Си Цзиньпина к дипломатии,

Для главы Китая прием мировых лидеров начинается с гостеприимства. Как говорил великий китайский мудрец Конфуций: "Встретить друга, прибывшего издалека, разве это не радостно?" Идет ли речь о встречах со старыми друзьями или с новыми гостями, внимательное отношение Си Цзиньпина стало определяющей чертой дипломатии Китая как принимающей стороны, что поспособствовало укреплению взаимного доверия и дружбы.

Однако эти встречи - нечто большее, чем просто гостеприимство. В условиях глобальной неопределенности они также послужили площадками, на которых Китай призывал к диалогу, открытости и сотрудничеству, представляя свои предложения по решению общих проблем. Например, в 2016 году Китай впервые принял саммит "Группы двадцати" /G20/. Мероприятие под председательством Си Цзиньпина стало важной вехой в деле глобального экономического управления. На том саммите, собравшем рекордное количество представителей развивающихся стран, развитие впервые было поставлено во главу угла глобальной макрополитической повестки дня. Также его участники одобрили план действий по продвижению реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Впервые было принято коллективное обязательство по поддержке индустриализации в Африке и наименее развитых странах. Эти инициативы, наряду с итоговыми документами саммита, отразили приверженность Китая общему развитию и всеобщему процветанию.

В рамках саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу Си Цзиньпин за 80 часов принял участие в 13 встречах и различных мероприятиях, в ходе которых выступил с 11 речами и встретился с 27 иностранными лидерами. На саммите ШОС в Циндао в 2018 году он принял участие в более чем 20 официальных мероприятиях за два дня. Плотно загруженный график подчеркивает не только интенсивность дипломатического взаимодействия Китая, но и личную приверженность Си Цзиньпина продвижению международного диалога и сотрудничества.

В то время как современный мир борется с нарастающими конфликтами, а также с подъемом гегемонизма, протекционизма и другими глобальными проблемами, Си Цзиньпин выбрал ряд крупных дипломатических мероприятий, организованных Китаем, чтобы выдвинуть свои ключевые предложения.

Инициатива в области глобальной безопасности была представлена на Боаоском азиатском форуме-2022. Затем была выдвинута Инициатива глобальной цивилизации на диалоге высокого уровня между КПК и другими политическими партиями мира в 2023 году и Инициатива по глобальному управлению на саммите Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Тяньцзине в 2025 году, а также Инициатива по глобальному развитию на собрании по случаю 70-летия провозглашения "Пяти принципов мирного сосуществования" в 2024 году.

Китай стремится не только выдвигать идеи, но и претворять их в жизнь. С начала выдвижения инициативы "Пояс и путь" в 2013 году она принесла глобальные инвестиции в размере почти 1 трлн долларов США и создала не менее 500 тыс. рабочих мест в странах, принимающих участие в реализации данной инициативы. В Африке и во многих других частях мира сотрудничество в рамках "Пояса и пути" широко рассматривается как путь к процветанию.

После успешной реализации 10 планов сотрудничества, восьми крупных инициатив и девяти программ, Си Цзиньпин на Пекинском саммите Форума китайско-африканского сотрудничества объявил о новом позиционировании китайско-африканских отношений и о 10 планах партнерских действий, открыв новую главу в совместном стремлении к модернизации.

За прошедшие годы крупные дипломатические мероприятия, проведенные Китаем, ознаменовали собой путь, по которому Китай и весь остальной мир вместе продвинулись вперед.

Китай, встречая гостей со всего мира в Шэньчжэне, вновь заявляет о своей приверженности сотрудничеству с государствами всего мира в целях укрепления консенсуса по вопросам мира и развития, повышения уровня открытости и взаимодействия, а также открытия новой страницы в формировании сообщества единой судьбы человечества.