Спор из-за места закончился дракой в автобусе Бишкека

В Бишкеке в салоне автобуса произошел конфликт между двумя пассажирами. Информацию об инциденте прокомментировали в ГУВД столицы.

Сообщение о конфликте поступило в службу "102". Заявитель сообщил, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Алматинской в салоне автобуса между двумя гражданами произошел конфликт с применением физической силы.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района Бишкека. Начата доследственная проверка.

В ходе проверки в Следственную службу районного УВД доставили граждан К.Ф., 1963 года рождения, и П.А., 1992 года рождения.

В отношении К.Ф. назначена судебно-медицинская экспертиза. Решение будет принято по результатам экспертизы и доследственной проверки в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Ранее в социальных сетях очевидец сообщила, что конфликт произошел в автобусе № 2. По ее версии, одна из пассажирок попросила другую уступить место. Та освободила сиденье, однако после этого между ними возникла словесная перепалка.

Автор публикации утверждает, что старшая из пассажирок первой применила физическую силу, после чего между ними произошла драка. Также, по словам очевидца, конфликт и оскорбления продолжались до приезда сотрудников милиции.