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Новые надземные переходы заработали на трех улицах Бишкека

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В Бишкеке три новых надземных пешеходных перехода начали работать в обкатном режиме. Они расположены на проспекте Жибек-Жолу, улицах 7 Апреля и Магистральной.

Как сообщили в мэрии столицы, переходы уже открыты для жителей города.

В период обкатной эксплуатации специалисты будут оценивать их работу и удобство использования горожанами.

Новые объекты призваны повысить безопасность пешеходов и создать более комфортные условия для пересечения проезжей части.

Мэрия призывает горожан соблюдать правила дорожного движения, пользоваться пешеходными переходами и обращать внимание на установленные дорожные знаки.


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URL: https://www.vb.kg/460771
Теги:
благоустройство, дороги, Бишкек, мэрия
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