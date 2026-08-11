Новые надземные переходы заработали на трех улицах Бишкека

В Бишкеке три новых надземных пешеходных перехода начали работать в обкатном режиме. Они расположены на проспекте Жибек-Жолу, улицах 7 Апреля и Магистральной.

Как сообщили в мэрии столицы, переходы уже открыты для жителей города.

В период обкатной эксплуатации специалисты будут оценивать их работу и удобство использования горожанами.

Новые объекты призваны повысить безопасность пешеходов и создать более комфортные условия для пересечения проезжей части.

Мэрия призывает горожан соблюдать правила дорожного движения, пользоваться пешеходными переходами и обращать внимание на установленные дорожные знаки.