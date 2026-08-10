Кыргызские и китайские археологи исследуют древний Невакет

С 1 по 8 августа в Кыргызстане прошел совместный кыргызско-китайский пресс-тур, посвященный проектам сотрудничества двух стран. В программу вошли инфраструктурные, промышленные, образовательные, культурные, археологические и экологические объекты в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Корреспондент VB.KG приняла участие в пресс-туре и посетила ряд объектов, где реализуются совместные кыргызско-китайские проекты.

Одним из пунктов программы стало древнее городище Красная Речка (научное название Невакет) в Чуйской области. Здесь кыргызстанские и китайские археологи проводят совместные исследования западного буддийского монастырского комплекса.

Как рассказал изданию VB.KG руководитель экспедиции с кыргызстанской стороны, научный сотрудник Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики Валерий Кольченко, исследования ведутся совместно со специалистами Института археологии провинции Шэньси.

Основным объектом нынешних исследований является крупный холм, входящий в монастырский комплекс. Вокруг него расположены другие древние сооружения. В одном из них ранее была обнаружена статуя Будды, которая сейчас хранится в музее.

Одна из задач археологов заключается в том, чтобы понять, как несколько веков назад была организована территория монастыря и каким образом культовое пространство отделялось от остальной части древнего города.

"В прошлом году мы обнаружили северную стену. Исследования показывают, что пространство, отделявшее территорию монастыря, вероятно буддийского, от некультовой части городища, было устроено в виде галереи помещений. Мы нашли одну стену и вторую стену этого комплекса", - рассказал Валерий Кольченко.

Однако исследования принесли археологам и неожиданные находки. Между древними конструкциями были обнаружены погребения. Работы на этом участке продолжились и в нынешнем сезоне.

Во время посещения раскопок участникам пресс-тура показали очередное исследуемое захоронение. По предварительной оценке Кольченко, останки могут принадлежать маленькому ребенку. Однако ученый подчеркнул, что делать окончательные выводы без исследования специалиста нельзя.

"Исходя из особенностей черепа, можно предположить, что это ребенок, причем очень маленький. Но заключение должны делать специалисты по антропологии", - пояснил археолог.

После завершения полевых работ останки предстоит детально исследовать. По словам Кольченко, вопрос о привлечении специалистов-антропологов еще предстоит решить.

Ученый обращает внимание на то, что работа археолога не заканчивается после того, как предмет или останки извлечены из земли. Полевые исследования являются лишь одним из этапов.

"Археология - это не только полевые работы, когда нужно копать. Это еще и работа по осмыслению того, что найдено, проведение различных исследований и анализов", - подчеркнул он.

При исследовании Красной Речки археологи используют не только привычные методы раскопок. Здесь применяется и традиционный китайский инструмент - Лоянская лопата. С ее помощью можно исследовать грунт и предварительно определять местонахождение скрытых под землей объектов.

По словам Кольченко, именно с помощью такой разведки на территории городища ранее удалось обнаружить печи. Сейчас в месте, на которое указали результаты исследования, уже заложен полноценный раскоп.

"Для меня это своего рода тест: насколько данные разведки с помощью Лоянской лопаты позволяют точно определить местоположение того или иного объекта", - отметил он.

Для самого Кольченко нынешняя экспедиция стала первым опытом совместных полевых исследований с китайскими археологами. Ранее он работал вместе со специалистами из России, Казахстана и Японии.

При этом, как отметил ученый, археологические раскопки в Кыргызстане проводятся ежегодно. По его словам, археологов в стране немного, поэтому специалистам нередко приходится одновременно участвовать в нескольких проектах и проводить в полевых экспедициях по пять-шесть месяцев в году.

От древних городов Чуйской долины до Шелкового пути

Совместные исследования Красной Речки являются частью более масштабного кыргызско-китайского археологического сотрудничества.

Представитель Института археологии провинции Шэньси Ши Яньсинь рассказал, что совместные проекты с Национальной академией наук Кыргызстана реализуются с 2018 года.

По его словам, работа ведется по двум основным направлениям. Первое - поиск и исследование древних городищ VI-XII веков на территории Чуйской долины. Второе - комплексное изучение непосредственно городища Красная Речка.

Красная Речка представляет для исследователей особый интерес из-за масштабов памятника и продолжительной истории существовавшего здесь города. Одним из важных направлений стало изучение буддийского храмового комплекса.

Как рассказал Ши Яньсинь, еще в 2010 году специалисты Государственного Эрмитажа проводили раскопки одного из небольших холмов. Обнаруженная там буддийская скульптура позволила исследователям предположить, что на этом участке находился храм. Позднее Валерий Кольченко предложил китайским коллегам продолжить исследования этой территории.

За время работ археологам удалось получить новые сведения о планировке комплекса. В частности, практически определены его северная и западная границы.

При этом ученые не стремятся любой ценой полностью вскрыть древнее сооружение. На отдельных участках раскопки приостановлены: прежде чем продолжать работу, необходимо обеспечить сохранность уже обнаруженных конструкций. По словам Ши Яньсиня, полученные данные позволяют приблизительно определить площадь комплекса и дают основу для дальнейшей охраны памятника.

Но Красная Речка интересна ученым не только как отдельный древний город. Для китайских исследователей она является одним из мест, позволяющих проследить, насколько тесными много веков назад были связи Центральной Азии и Китая.

Ши Яньсинь рассказал, что исторические свидетельства указывают на активное продвижение согдийцев на восток. В VI веке согдийское население основывает города в долине реки Чу, а контакты между Центральной Азией и территориями современного Китая становятся одним из факторов интенсивного культурного обмена.

Этот обмен не ограничивался торговлей. По словам китайского специалиста, центральноазиатское влияние прослеживалось в музыке, живописи, обычаях и повседневной культуре. В эпоху династий Суй и Тан взаимодействие различных народов и культур было особенно активным.

При этом движение происходило в обоих направлениях. Центральноазиатские традиции проникали на восток, а культура и технологии Китая распространялись на запад. Именно в таком взаимном обмене Ши Яньсинь видит одно из главных исторических значений Великого Шелкового пути.

Особое место Красной Речки в этой истории получило международное признание. В 2014 году транснациональный объект "Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора", представленный Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Красная Речка является одним из его компонентов. По словам Ши Яньсиня, история города охватывает период примерно с VI по XII век.

Совместные раскопки дают ученым двух стран возможность не только изучать прошлое, но и обмениваться профессиональным опытом. Ши Яньсинь отметил, что кыргызстанская и китайская археологические школы имеют свои методы и традиции. Это естественно, поскольку специалисты работают с разным историческим и культурным материалом.

Однако по мере совместной работы различия в подходах становятся менее заметными: археологи перенимают опыт друг друга и вместе ищут наиболее эффективные способы исследования памятников.

Когда медицина помогает археологии

При этом кыргызско-китайское сотрудничество на Красной Речке существует не только на уровне академий, институтов и опытных ученых. Вместе с археологами непосредственно на раскопах работают молодые кыргызстанцы.

Один из них - Иса Дусмахмадов, студент первого курса Кыргызской государственной медицинской академии. На Красной Речке он работает уже третий год.

Одна из его задач на раскопе - аккуратно зачищать и выравнивать стенки, чтобы специалисты могли видеть структуру культурных слоев. За это время, рассказывает студент, ему довелось участвовать в обнаружении самых разных предметов.

"Моя работа заключается в том, чтобы очень ровно и аккуратно зачищать стены. За три года мы находили разные предметы: вазы, кувшины, кольцо. На территории монастырского комплекса нашли большой кувшин высотой около двух метров", - рассказал он.

Обнаруженные во время раскопок предметы передаются специалистам для дальнейшего изучения. По словам Исы, часть находок с археологических раскопок впоследствии попадает в музейные коллекции.

Учеба в медицинском вузе неожиданно оказалась полезной и на археологических раскопках. При обнаружении костей студент может использовать знания анатомии.

"Когда находим кости, я могу отличить человеческие от костей животных, определить некоторые позвонки, фаланги пальцев", - рассказал студент.