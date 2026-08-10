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В Минске осудили убийц криминального авторитета Алманбета Анапияева

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Минский городской суд завершил рассмотрение громкого уголовного дела о расправе над известным криминальным авторитетом из Кыргызстана Алманбетом Анапияевым. Двое граждан Кыргызской Республики признаны виновными в совершении преступления с особой жестокостью в составе группы лиц.

Гульжигит Абилазизов осужден на 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а Бектурсун Таробаев получил 13 лет колонии. Еще один фигурант расследования на данный момент объявлен в международный розыск.

Преступление произошло в столице Беларуси в феврале 2015 года. Окровавленное тело Анапияева с множественными ножевыми ранениями сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике легкового автомобиля, оставленного в одном из жилых кварталов Минска. При нем находились фальшивые документы на чужое имя.

Особый резонанс делу придала история одного из фигурантов. Вскоре после убийства Гульжигит Абилазизов вернулся в Бишкек и обратился к местным органам правопорядка. В рамках первичного разбирательства он проходил как ключевой свидетель: давал показания и утверждал, что случайно оказался очевидцем расправы, опознал исполнителей и едва сам не стал жертвой.

Однако белорусские следователи восстановили полную картину событий. В последующие годы подозреваемые были задержаны за пределами Кыргызстана (в частности, Абилазизова задерживали в Казахстане, а Таробаева - в России) и экстрадированы в Минск. Правосудие квалифицировало действия Абилазизова не как свидетельские, а как прямое соучастие в убийстве.

Несмотря на вынесение приговоров непосредственным участникам расправы, вопрос о том, кто выступал заказчиком и главным организатором ликвидации Анапияева, остается открытым. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/460734
Теги:
Беларусь, суд, Кыргызстан, криминал
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