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Российские военные прибыли в Кыргызстан для проведения учений

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Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Кыргызстан для участия в командно-штабных учениях в составе Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, сообщили на Объединенной российской авиабазе "Кант".

Переброска подразделений и специальной техники - включая мотоциклы, автомобили "Урал", "УАЗ", "КамАЗ", а также бронемашины "Улан-1" и "Улан-2" - была оперативно осуществлена самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации.

В ходе манёвров военнослужащие отработают действия поисково-штурмовых отрядов, выполнение задач в горной местности и применение беспилотных летательных аппаратов.

В ближайшее время личный состав в сопровождении военной автоинспекции отправится в город Балыкчы, где приступит к обслуживанию и подготовке техники к предстоящим учениям.


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URL: https://www.vb.kg/460729
Теги:
Россия, учения, армия, Кыргызстан
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