Древнейший афоризм "Разделяй и властвуй" в Кыргызстане поменялся на прямо противоположный. Народ движется в направлении единства и сплочённости – чтобы, сплотившись, стать настоящим властелином, подлинным хозяином сильной и независимой страны.

В феврале нынешнего года, отправляя в отставку заместителя председателя кабмина, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, президент Садыр Жапаров объяснил, что делает это ради защиты государственных интересов, укрепления единства и предотвращения раскола в обществе. Тогда, зимой, горстка "товарищей" действительно могла бы перечеркнуть годы кропотливой работы президента по объединению народа Кыргызстана. Именно народа, а не народов. Глава государства постоянно подчёркивает недопустимость деления общества на регионы, национальности, конфессии и кланы.

Единство и сплочённость – краеугольный камень жапаровской политики, как внутренней, так и внешней.

Если говорить откровенно, немалая часть видных кыргызских деятелей зарабатывали себе политические очки за счёт вольного или невольного (чаще – целенаправленного) противопоставления севера и юга. За каждым таким политиком стояли земляки: за северянином – северяне, за южанином – соответственно, жители южных регионов республики. При Жапарове произошло почти невероятное: люди всё реже интересуются друг у друга местом рождения. Не "северный" и "южный", а кыргызстанец.

С подачи Садыра Жапарова проведена полная ротация руководителей местных органов власти, силовых структур, судов, прокуратуры. "Южане" успешно работают на севере – и наоборот. При назначении человека на ту или иную ответственную должность Садыр Нургожоевич, в отличие от своих предшественников, руководствуется не региональными, а совсем другими показателями. Самое главное – профессионализм, честность, готовность работать с полной отдачей… А бишкекчанин ты или приехал из Баткена – дело десятое.

Планируемый обмен студентами-бюджетниками между северными и южными вузами тоже призван сгладить различия в менталитете и прочем.

Для укрепления единства и устранения всевозможных разниц развивается межрегиональная инфраструктура. Альтернативная автотрасса север – юг напрямую соединит регионы в обход опасных горных перевалов. Открыт участок железной дороги Балыкчы – Кочкор, часть будущей единой железнодорожной магистрали до Макмала.

Никто из южан не может пожаловаться, что "северный" президент уделяет югу меньше внимания. Своё внимание президент делит поровну, никого не ущемляя. Южная часть Кыргызстана развивается так же быстро, как и северная. Глава государства одинаково готов к продуктивному диалогу с жителями любого уголка страны…

Пример, может быть, и не слишком удачный, но как в СССР медленно, но верно "выводилась" особая "порода" людей под кодовым названием "советский человек", так и современный Кыргызстан понемногу движется к понятию "гражданин Кыргызской Республики". В СССР полного и безоговорочного единства не получилось. Прогноз для Кыргызстана более оптимистичен.

Именно для объединения и сплочённости общества Садыр Жапаров возродил Народный Курултай как площадку для прямого диалога представителей всех регионов и диаспор. С этой же целью потребовал от руководителей на местах не сидеть в кабинетах, а быть ближе к народу, самостоятельно решать локальные проблемы граждан, не перекладывая ответственность на другие ведомства.

Президент Кыргызстана часто говорит о важности укрепления дружбы, духовной близости и культурных связей не только внутри страны, но и между братскими государствами и стратегическими партнёрами. Крепнут связи государств Центральной Азии – растёт взаимное доверие, реализуются совместные экономические проекты, лидеры центральноазиатских стран регулярно встречаются, обсуждая вопросы противодействия общим вызовам и угрозам. Благодаря грамотной политике нынешнего руководства Кыргызстана решены приграничные вопросы, а Узбекистан и Таджикистан из стана недоброжелателей перешли в статус друзей и надёжных партнёров.

Не кто-нибудь, а именно Садыр Жапаров предложил тюркским государствам и всему международному сообществу концепцию "Центральная Азия – территория мира". Он – за доверие, стабильность, добрососедство и тесное сплочение всех, кто имеет отношение к тюркскому миру.

31 июля 2026 года Жапаров встретился на Иссык-Куле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписал с ним несколько важных двусторонних соглашений.

7 августа там же, в Чолпон-Ате, состоялась встреча глав правительств государств – членов ЕАЭС (России, Армении, Беларуси, Казахстана). На встрече присутствовал также премьер-министр Узбекистана, не входящего в ЕАЭС. И снова Садыр Жапаров проявил себя как грамотный, дальновидный и авторитетный политик, с которым считаются, к чьему мнению прислушиваются на мировой арене. Внёс несколько конструктивных предложений, говорил о необходимости реализации совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве и равного доступа всех государств – членов Союза – к действующим механизмам поддержки и финансирования.

В рамках председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС следующий форум состоится здесь же в следующем году.

Чуть раньше, в июне, президент Жапаров принял в Бишкеке участников совещания министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. Выступая перед ними, глава Кыргызстана отметил, что Шанхайская организация сотрудничества – одна из немногих международных организаций, где принципы равноправия, доверия и "шанхайского духа" позволяют эффективно сотрудничать в целях поддержания мира и стабильности в регионе.

Кстати, о "шанхайском духе". Китай не входит в так называемый тюркский мир, но Садыр Жапаров способствует теснейшему экономическому и культурному сотрудничеству Кыргызской Республики с этой мощной державой. И как бы нас ни пугали жапаровские оппоненты насчёт "китайской экспансии" - сотрудничество идёт строго по направлениям, выгодным Кыргызстану и не ущемляющим его интересы.

Вернёмся к ШОС. Саммит состоится в Бишкеке 31 августа – 1 сентября, параллельно с открытием Всемирных игр кочевников. Оба события одинаково важны. В рамках саммита будут обсуждаться и решаться вопросы дальнейшего сплочения и объединения усилий в борьбе с угрозами безопасности на всех уровнях. Всемирные игры кочевников объединяют мировой спорт, фольклор, ремёсла, науку – и в конечном итоге народы и страны, способствуя глобальному диалогу и культурному обмену.

Кыргызстан сегодня – это не только страна с богатейшей природой, издавна привлекавшая туристов со всего мира. Число туристов действительно с каждым годом растёт, но сейчас в республику едут не только туристы. Кыргызская Республика становится центром притяжения для международных экспертов, учёных, писателей. Она собирает людей для обсуждения глобальных, общемировых проблем – от защиты ледников и борьбы с засухой до угроз в виде наркотрафика и терроризма.

"Мир начинается с сотрудничества, а процветание – с единства и сплочённости". Эти слова президента Жапарова смело можно ставить эпиграфом к любому его выступлению перед народом Кыргызстана или любому приветствию очередного высокопоставленного гостя. Только сплотившись внутри государства и объединившись с ближними и дальними соседями, народ сумеет пройти все трудности и найти выход из самого безвыходного положения.