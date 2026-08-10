Чолпон-Ата получит очистные сооружения нового поколения

Еще одним объектом, который посетил корреспондент VB.KG в рамках кыргызско-китайского пресс-тура, стала площадка строительства новых очистных сооружений в Чолпон-Ате. Участникам поездки показали ход работ и рассказали, как после запуска объекта должна измениться система очистки сточных вод в одной из наиболее загруженных туристических зон Иссык-Куля.

Новые очистные сооружения рассчитаны не только на Чолпон-Ату. Как рассказал директор управления проекта с кыргызстанской стороны Токтошев Аскар Сулайманович, система должна охватить несколько населенных пунктов курортной зоны, включая Бостери, а также расположенные поблизости пансионаты, санатории, курорты и другие объекты.

Проектная мощность очистных сооружений составит 14 200 кубометров сточных вод в сутки. По словам руководителя проекта, такой мощности достаточно для обслуживания территории с населением и единовременной нагрузкой порядка 100 тысяч человек.

Особое значение эта цифра приобретает в летние месяцы, когда население курортной зоны многократно увеличивается за счет туристов и отдыхающих.

"Очистные сооружения рассчитаны на 14 200 кубометров в сутки. Это порядка 100 тысяч человек. Они будут обслуживать Чолпон-Ату, Бостери, другие населенные пункты и прилегающие территории, пансионаты и курорты", - рассказал он.

Проект реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

На момент посещения объекта его физическая готовность оценивалась примерно в 50%.

При этом подрядчик идет с опережением первоначального графика. Как рассказал руководитель проекта, часть работ выполняется примерно на два-два с половиной месяца раньше предусмотренных сроков.

"То, что по графику должны были сделать в сентябре, они выполняют уже сейчас. Подрядчик работает практически днем и ночью", - отметил он.

Первоначально завершить строительство планировалось 25 июля 2027 года. Однако подрядчик рассчитывает закончить основные работы раньше - в апреле 2027 года, чтобы объект был готов к началу летнего туристического сезона.

Следующим этапом станет монтаж технологического оборудования. По словам руководителя проекта, подрядчик его уже заказал. Начать установку планируется в сентябре-октябре.

После ввода новых очистных сооружений к централизованной системе предполагается подключить и объекты туристической инфраструктуры курортной зоны. Сточные воды от пансионатов и других объектов будут поступать через коллекторы на единый комплекс очистки.

Аналогичные по принципу работы очистные сооружения уже действуют в Балыкчы, однако комплекс в Чолпон-Ате будет значительно мощнее.

Китайская технология и обучение местных специалистов

О технологической части проекта участникам пресс-тура рассказал менеджер проекта Сюэ Динчэн.

По его словам, при оснащении очистных сооружений планируется использовать оборудование ведущих китайских производителей. Одной из основных технологий станет IFAS - система биологической очистки с использованием специальных носителей, на которых развивается активная биомасса.

Такая технология позволяет увеличить эффективность биологической очистки сточных вод, не требуя при этом значительного увеличения площади самого комплекса.

"Мы используем технологию IFAS и специальные взвешенные наполнители. Это позволяет экономить площадь очистных сооружений", - рассказал Сюэ Динчэн.

Отдельное внимание уделяется переходу от существующих очистных сооружений к новым. Старый объект продолжит работать до момента, когда новая система будет готова принять сточные воды.

По словам представителя подрядчика, переключение планируется провести таким образом, чтобы между остановкой старых и запуском новых сооружений не возникло технологического разрыва.

Китайская сторона намерена участвовать не только в строительстве объекта. Проект предусматривает трехлетний период эксплуатации новых очистных сооружений при участии китайских специалистов.

Одной из задач этого этапа станет подготовка местных кадров, которые впоследствии смогут самостоятельно обеспечивать работу комплекса.

Сюэ Динчэн рассказал, что обучение будет проходить непосредственно во время эксплуатации объекта. Также рассматривается возможность подготовки кыргызстанских специалистов в Китае, где они смогут познакомиться с работой аналогичных предприятий и получить практические навыки.

Таким образом, вместе с оборудованием предполагается передать и технологический опыт, необходимый для дальнейшей эксплуатации сооружений.

Для Чолпон-Аты этот вопрос особенно важен из-за сезонной нагрузки. В летние месяцы город и близлежащие населенные пункты принимают большое количество отдыхающих, соответственно, значительно возрастает и объем сточных вод.

"Новый комплекс рассчитан на переработку до 14,2 млн литров сточных вод в сутки. После прохождения технологического цикла вода должна подвергаться многоступенчатой очистке, прежде чем будет отведена из системы.

Проект предусматривает и работу с осадком, который образуется в процессе очистки сточных вод. Для этого на территории комплекса создается соответствующая инфраструктура.

Строительство новых очистных сооружений в Чолпон-Ате в итоге должно решить сразу несколько задач: увеличить мощности системы с учетом развития курортной зоны, подключить к централизованной очистке туристические объекты, внедрить современные технологии и подготовить местных специалистов для последующей эксплуатации комплекса.

Для Иссык-Куля такой проект имеет не только коммунальное, но и экологическое значение. Чем интенсивнее развивается туристическая инфраструктура на побережье, тем выше нагрузка на канализационные сети и очистные сооружения. Поэтому от эффективности будущего комплекса будет зависеть не только комфорт жителей и отдыхающих, но и снижение коммунальной нагрузки на экосистему курортной зоны", - заключил китайский специалист.