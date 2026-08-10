На пути к границе с Китаем: как строят дорогу Барскоон - Бедель

В рамках совместного кыргызско-китайского пресс-тура корреспондент VB.KG продолжила знакомство с проектами, реализуемыми при участии двух стран. На этот раз маршрут проходил по Иссык-Кульской области и был посвящен одному из крупных инфраструктурных проектов региона - строительству автомобильной дороги Барскоон - Бедель.

Участники пресс-тура проехали по участку будущей трассы и направились к строительной площадке тоннеля Сөөк. По дороге журналисты смогли увидеть не только масштабы дорожного строительства, но и места, где современная инфраструктура соседствует с историческим наследием.

Одним из таких объектов стала древняя крепость Барскоон, находящаяся под охраной государства.

Объемщик Государственной дирекции по строительству автомобильной дороги Барскоон - Бедель при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Кубаныч Муканбеткалый уулу рассказал, что крепость относится к IX-XII векам.

Рядом с историческим объектом находится кладбище, однако, по его словам, оно появилось значительно позже и непосредственно с древней крепостью не связано.

При строительстве дороги учитывается расположение археологического памятника. Как рассказал представитель дирекции, расстояние между зоной дорожных работ и территорией крепости составляет около 20 метров.

Отдельно участники пресс-тура обсудили перспективы территории вокруг крепости. В частности, речь шла о том, что в будущем памятник мог бы стать более доступным для туристов. По словам Кубаныча Муканбеткалый уулу, пока отдельного проекта по благоустройству этой территории нет.

После остановки у крепости маршрут продолжился в высокогорную часть Иссык-Кульской области. Одной из главных точек поездки стала строительная площадка тоннеля Сөөк на 67-м километре автодороги Барскоон - Бедель.

Работы здесь ведутся на высоте около 3 800 метров над уровнем моря. Сам перевал Сөөк расположен еще выше - примерно на отметке 4 280 метров.

Как рассказал корреспонденту VB.KG генеральный директор Государственной дирекции по строительству автомобильной дороги Барскоон - Бедель при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Акылбек Мусабаев, на участке одновременно сооружаются основной и вспомогательный тоннели.

На момент посещения объекта проходка вспомогательного тоннеля достигла 602 метров, основного - 482 метров. Общая протяженность тоннеля Сөөк составит 5 388 метров.

"Здесь работы ведутся круглосуточно и круглогодично, 24/ 7. Общая длина тоннеля составляет 5 километров 388 метров. Завершить его строительство мы планируем к 2029 году", - рассказал Акылбек Мусабаев.

Сейчас проходка ведется буровзрывным способом. На объект уже доставили дополнительную подстанцию. По словам руководителя дирекции, после обеспечения необходимых мощностей часть работ удастся ускорить.

В настоящее время строители проходят примерно 2,7-3 метра тоннеля в сутки.

Однако темпы строительства зависят не только от технических возможностей. Одним из главных испытаний для рабочих стала сама природа высокогорья. На высоте около четырех тысяч метров погода может резко измениться в течение нескольких часов.

"Здесь суровый климат. За один день можно увидеть четыре сезона. После обеда может даже выпасть снег. Бывает, что снег лежит до июня, а уже в сентябре снова наступают холода. В этом году нам повезло - строительные работы удалось начать в апреле", - рассказал Мусабаев.

Несмотря на климатические условия, строительство развернуто по всей трассе. По данным главы дирекции, на объекте работают около 1 800 граждан Китая и задействовано более 800 единиц дорожно-строительной техники.

Для обеспечения работ создается собственная производственная инфраструктура. Уже запущены семь бетонных заводов и шесть дробильно-сортировочных установок. Вдоль трассы обустроены производственные базы и лагеря для работников.

В нынешнем строительном сезоне основной акцент сделан на земляных работах. Со следующего года на отдельных участках планируется приступить к устройству "дорожной одежды" и укладке асфальтобетонного покрытия.

Полностью завершить строительство дороги Барскоон - Бедель планируется к концу 2029 года. Помимо самого дорожного полотна проект предусматривает строительство мостов, водопропускных сооружений, подпорных стен и защитных галерей. Последние особенно важны в горах, где необходимо учитывать риски камнепадов и снежных лавин.

О технических сложностях проекта корреспонденту vb.kg также рассказал заместитель генерального директора China Road and Bridge Corporation в Кыргызстане Цай Юй.

Китайская компания уже имеет опыт строительства тоннелей в Кыргызстане. В частности, ее специалисты участвовали в строительстве тоннеля на альтернативной дороге Север - Юг. Однако нынешний объект, по словам Цай Юя, отличается прежде всего высотой.

Высокогорье влияет как на эффективность строительной техники, так и на производительность людей. Поэтому организация работ и снабжение объекта здесь значительно сложнее.

Еще один серьезный фактор - геология.

По словам Цай Юя, в районе тоннеля выявлены две достаточно крупные зоны геологических разломов. Породы на таких участках менее устойчивы, что требует дополнительных инженерных решений. Сложность представляет и отвод воды внутри горного массива.

Не менее серьезный вызов проектировщики обнаружили на другом участке будущей дороги. Первоначально трассу предполагалось проложить ближе к существующему маршруту, однако результаты инженерно-геологических изысканий заставили изменить решение.

"Во время геологических исследований мы обнаружили, что этот участок связан с древним ледником. Под землей находятся мерзлые грунты. Строительство в таких условиях является сложной инженерной задачей", - рассказал Цай Юй.

Чтобы избежать наиболее рискованной зоны, трассировку скорректировали. Основной участок древнего оледенения удалось обойти, хотя на новом маршруте остаются отдельные зоны мерзлых грунтов.

По словам представителя китайской компании, такое решение должно снизить вероятность системных проблем при дальнейшей эксплуатации дороги.

При проектировании учитывается опыт Китая, где дороги уже строились и эксплуатируются в условиях высокогорья и вечной мерзлоты. Цай Юй привел в пример национальную трассу G109 в районе Цинхай-Тибетского нагорья. На отдельных участках мерзлые грунты становились причиной деформации и проседания дорожного полотна.

Поэтому на дороге Барскоон - Бедель строители стараются заранее минимизировать подобные риски. На участках со сложными мерзлыми грунтами предусматривается комплекс инженерных решений, в том числе специальные свайные конструкции, системы вентиляции грунта и теплоизоляционные материалы.

Проект реализуется по модели EPC, при которой китайская сторона участвует не только в строительстве, но и в проектировании. По словам Цай Юя, при разработке технических решений для тоннелей, мостов и участков с вечной мерзлотой используется накопленный в Китае инженерный опыт.

Особое место в проекте занимают мосты. В начале трассы предусмотрены транспортная развязка Барскоон и крупный мост. По словам Цай Юя, после завершения строительства один из мостов должен стать самым высоким в Кыргызстане - высота его опор составит около 80 метров.

Кроме того, на трассе предусмотрены мосты через горные реки. По данным китайского специалиста, длина одного из крупных сооружений составит 287 метров, другого - 417 метров.

Еще одним ключевым объектом станет второй крупный тоннель протяженностью 3 788 метров.

Всего новая автомобильная дорога будет иметь протяженность 161 километр. Работы развернуты на всей трассе, а тоннели и крупные мосты относятся к объектам, от которых во многом зависят общие сроки реализации проекта.

По словам Цай Юя, в рамках проекта планируется создать и две сервисные зоны. Они должны обеспечить необходимую инфраструктуру для дальнейшей эксплуатации дороги и обслуживания транспорта.