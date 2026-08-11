Кыргызстан без Китая и китайцев

За последние три года товарооборот между Кыргызстаном и Китаем вырос почти в полтора раза. Однако на фоне этих цифр внутри страны нарастает тревожный фон: оппозиционные спикеры, прозападные блогеры все чаще говорят об "экспансии", "ассимиляции" и "потере национальной идентичности". Парадокс в том, что эти страхи множатся именно тогда, когда даже главный стратегический союзник Кыргызстана - Россия - окончательно развернул свой экономический и политический вектор в сторону Пекина. Вопрос уже не в том, хотим ли мы дружить с Китаем. Вопрос в том, сможем ли мы выжить как самостоятельное государство, если откажемся от этой дружбы.

Мир вступил в фазу жесткой поляризации. Соединенные Штаты, осознав, что экономический и культурный подъем Китая представляет для них экзистенциальную угрозу, попытались использовать Россию как таран против Пекина. Расчет был прост: оторвать Москву от ее восточного соседа, столкнуть их лбами, а затем руками самой же России начать разваливать Китай. Но этот план провалился. Россия сделала выбор, и выбор этот окончателен. Евразийский экономический союз все плотнее стыкуется с китайским проектом "Один пояс, один путь", а товарооборот между Москвой и Пекином перешагнул за 240 миллиардов долларов. В этой новой реальности Кыргызстан, как страна, географически встроенная в самое сердце континента, не имеет права на нейтралитет. Нейтралитет сегодня равен самоизоляции. Наш президент, как человек, принимающий решения, очевидно, видит эту перспективу. Он понимает, что железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан - это не просто рельсы и шпалы. Это философская дорога к прогрессу, входной билет в клуб стран, которые будут определять судьбу Азии в ближайшие пятьдесят лет. Пока мы спорим о том, сколько китайских рабочих завезли на стройку, Китай строит скоростные магистрали в соседнем Узбекистане и модернизирует порты в Казахстане. Время уходит. Мимо нас уходит поезд. И если мы упустим этот момент, мы останемся с разбитым корытом без современных технологий, без инженерных школ, без финансовых ресурсов, которые необходимы, чтобы наши дети не ехали на заработки в Россию или Европу, а строили будущее у себя дома.

Почему же общество так болезненно реагирует на проявления китайского присутствия? Любой бытовой случай, музейный этаж, отданный под китайскую экспозицию, или бытовой конфликт на рынке моментально превращается в национальную трагедию. Пресс-служба президента вынуждена реагировать на мелочи, уходя от стратегических вопросов. Ответ на этот феномен лежит на поверхности: тема Китая стала главным информационным оружием против действующей власти. Противники Садыра Жапарова давно поняли, что антирусские настроения в обществе уже не работают с прежней силой, слишком многое связывает нас с Москвой в рамках ЕАЭС и ОДКБ. А вот антикитайская риторика заходит идеально. Она бьет по самым глубоким архетипам: страх перед "желтой угрозой", страх раствориться в огромном соседе, страх потерять язык и культуру. Эти фантомы искусно подогреваются из-за рубежа. Достаточно вспомнить последних блогеров, которые пишут о несуществующих частных китайских военных компаниях в Кыргызстане, сидя при этом в Соединенных Штатах. Но давайте посмотрим правде в глаза. Все эти страхи не более чем мифы, которые выгодны очень узкой группе лиц. Статистика неумолима: официальная доля китайских граждан в населении Кыргызстана не достигает даже двух десятых процента. На крупных инфраструктурных проектах, включая ту же железную дорогу, жестко закреплена квота на использование местной рабочей силы - не менее семидесяти процентов. Более того, китайская модель инвестирования предполагает обязательный трансфер технологий и знаний. Это не захват, это обучение. Казахстан прошел этот путь десять лет назад: начав с массового привлечения китайских инженеров, сегодня они почти полностью заменили их своими специалистами, создав целую индустрию сервисного обслуживания китайского оборудования.

И вот что важно: спросите у кыргызстанских инженеров и строителей, которые уже участвовали в совместных проектах с китайскими подрядчиками. Они скажут вам одну и ту же вещь. Китайцы не затягивают сроки. Китайцы не просят перенести сдачу объекта на полгода или год. Они сдают объекты в срок, а иногда и досрочно. Это факт, который зафиксирован в актах приемки по нескольким инфраструктурным проектам на юге и севере страны. Наши специалисты, работавшие плечом к плечу с бригадами из КНР, отмечают жесткую дисциплину, четкую логистику и отсутствие привычного для нашего менталитета "авось". Они приходят, работают по 12 часов, выстраивают процесс до мелочей и уходят. А главное - они не собираются здесь оставаться. Никто из китайских инженеров, задействованных в строительстве автодорог и энергообъектов на территории Кыргызстана, не подавал заявлений на получение гражданства или на приобретение земли в собственность для постоянного проживания. Сюда они приезжают выполнить контракт, получить заработок и вернуться к своим семьям. Это не экспансия, это работа. И отрицать этот факт - значит сознательно закрывать глаза на реальность, продолжая кормить собственные фантомные страхи.

Аргумент об ассимиляции и вовсе не выдерживает критики. Современный Китай не строит колониальной империи по лекалам Британской короны или Советского Союза. У них другая философия - экономическая привязка через инфраструктуру. Китайцы не везут сюда свои законы, не меняют наши учебники истории и не требуют введения своего языка в качестве государственного. Им нужен коридор, им нужна стабильность на этом коридоре и им нужен доступ к рынкам Средней Азии и Ближнего Востока. Это прагматизм, а не империализм. И именно этот прагматизм мы должны взять себе на вооружение. Показательно, что многие наши граждане, выступающие против китайского присутствия, сами являются потребителями китайских товаров. Мы носим китайскую одежду, мы пользуемся китайскими смартфонами, мы ездим на китайских автобусах, которые закупает муниципалитет Бишкека. Мы уже встроены в эту экономическую экосистему. Вопрос лишь в том, хотим ли мы быть на дне этой экосистемы, в роли пассивного рынка сбыта, или мы хотим подняться на уровень стратегического партнера, который получает доступ к технологиям и инвестирует их в свое развитие.

Это не только наша история. Одна молодая китаянка сняла видео. Она путешествует по разным странам, покупает местные сувениры и подарки, а когда переворачивает их, чтобы посмотреть производителя, везде видит одну и ту же надпись: "Made in China". Это не пропаганда, не заговор, просто наблюдение. Она сама удивляется, но факт остается фактом: китайские товары заполнили мир не потому, что их кто-то насильно туда завозит. Их покупают. Потому что они доступны, функциональны, и хотя по поводу качества можно долго спорить спрос на них колоссальный. От дешевых одноразовых вещей до дорогой электроники китайское производство закрывает потребности всех слоев населения. Европа, Америка, Африка, Ближний Восток - все покупают китайское.

Сейчас Кыргызстан оказался в уникальной точке исторической развилки. С одной стороны, Турция и тюркский мир, наши культурные и языковые братья. Это прекрасный вектор, но он не заменяет Восток. С другой стороны Россия - наш старый союзник, которая сегодня сама активно поворачивается к Китаю. И, наконец, сам Китай - сосед, которого мы не выбирали, но с которым нам жить на одной земле веками. Умные элиты понимают: у нас есть два пути. Первый - отгородиться от этого соседа глухой стеной, закрыть границы, засыпать дороги и попытаться существовать в автаркии. Это путь в никуда, в нищету и в окончательную потерю субъектности на международной арене. Второй - начать мощное, прагматичное сотрудничество, сохраняя при этом свою национальную идентичность и политическую независимость. Мы не станем вторым Синьцзяном, мы не растворимся в океане китайской цивилизации. Мы останемся кыргызами, но кыргызами, у которых есть современные заводы, скоростные поезда и инженеры мирового уровня.

Выход из этой ситуации лежит в плоскости честного национального диалога. Властям необходимо перестать оправдываться по каждому бытовому поводу и выйти на уровень стратегического информирования общества. Нужна мощная государственная программа разъяснения отношений с Китаем, которая вовлечет СМИ, интеллектуалов, старейшин и религиозных лидеров. Возможно, стоит даже инициировать широкое обсуждение или референдум, чтобы общество само, без давления извне, сделало свой выбор. Да, мы идем на партнерство с Китаем. Да, нам нужны его финансы и технологии. Да, мы привлекаем его специалистов временно, на время строительства и запуска проектов. Но мы делаем это осознанно, ради будущего наших детей, а не вопреки им. Те, кто сегодня кричит о "предательстве" и "продаже страны", забывают простую вещь: независимость не измеряется количеством китайцев на улицах. Независимость измеряется способностью государства обеспечить своим гражданам достойную жизнь и защиту. Без железной дороги, без технологий, без доступных кредитов мы никогда не сможем этого сделать. Мы будем вечно просить подаяние у международных фондов и продавать свои ресурсы за копейки. А Китай - это шанс. Шанс, который дается раз в истории. И упускать его, руководствуясь средневековыми страхами и предвыборными спекуляциями- преступление перед собственным народом. Пора сказать "да" и двигаться дальше, потому что поезд уже тронулся.