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В Чуйской области готовятся к открытию новых производственных объектов

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В Чуйской области ведется подготовка к открытию новых производственных объектов. Эти вопросы обсудили представители Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и местных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встречи состоялись в рамках поручения главы Нацагентства по инвестициям Равшанбека Сабирова. Заместитель главы ведомства Мээримбек Койчуманов обсудил с представителями местных органов власти создание благоприятных условий для инвесторов и перспективные направления реализации новых инвестиционных проектов.

Отдельное внимание стороны уделили совершенствованию взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с бизнесом, привлечению инвестиций, поддержке уже реализуемых проектов и дальнейшему развитию инвестиционного потенциала региона.

По итогам встреч стороны договорились усилить совместную работу и координацию при сопровождении инвестиционных проектов, а также работу по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в Чуйскую область.

В рамках рабочей поездки представители Национального агентства также посетили производственные объекты ОсОО "Аква Пром" и ОсОО "Хуа Руй". Они ознакомились с деятельностью предприятий, производственными мощностями и реализуемыми проектами.

С представителями предприятий также обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития производств.


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URL: https://www.vb.kg/460783
Теги:
инвестиции, МСУ, Чуйская область, Кыргызстан
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