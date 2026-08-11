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В Кыргызстане 1 702 ребенка вывели из трудной жизненной ситуации

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С начала 2026 года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 260 семей и 1 702 ребенка. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Всего с начала года выявлено 3 606 детей, оказавшихся в условиях, требующих особого внимания. Для защиты их прав разрабатываются и утверждаются индивидуальные планы действий, предусматривающие комплекс мер по восстановлению благополучия, обеспечению безопасности и защите прав ребенка.

Всего утверждено 2 097 индивидуальных планов. Благодаря их реализации 1 702 ребенка выведены из трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в 2026 году выявлено 1 937 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день из нее выведены 260 семей.

Семьям оказана необходимая социальная помощь, предоставлено содействие в обучении и трудоустройстве, восстановлении необходимых документов, а также другие виды поддержки.

В Минтруда отметили, что результаты достигнуты благодаря работе отделов по защите семьи и детей территориальных подразделений и взаимодействию соответствующих государственных органов.


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URL: https://www.vb.kg/460781
Теги:
Минтруда, Кыргызстан, Помощь, семья
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