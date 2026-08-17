Экологи обнаружили 300-метровую сеть в Токтогульском водохранилище

В Токтогульском водохранилище во время рейда обнаружили и извлекли синтетическую рыболовную сеть длиной 300 метров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Рейд провели сотрудники Джалал-Абадского регионального управления в рамках мероприятий по борьбе с незаконным рыболовством и охране рыбных ресурсов.
По данным ведомства, сеть была установлена неизвестными лицами. Ее извлекли из воды, доставили на берег и зарегистрировали в установленном порядке для принятия соответствующих мер.
В министерстве отметили, что синтетические сети наносят значительный ущерб рыбным запасам.
Рейды на Токтогульском водохранилище продолжатся.