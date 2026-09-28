В Бишкеке пьяный водитель Mazda сбил электровелосипед: погиб пассажир

27 сентября 2026 года примерно в 00:30 на пересечении улиц Т. Молдо и Фере в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda 323, 1990 года рождения А. А. двигался по улице Т. Молдо в северном направлении. В районе дома №273а он совершил наезд на электровелосипед, двигавшийся в попутном направлении.

В результате ДТП пассажир электровелосипеда, 2008 года рождения И. М., от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель электровелосипеда, 2009 года рождения А. Н., получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Водитель автомобиля был задержан сотрудниками милиции. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 312 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Следственные мероприятия по данному факту продолжаются.