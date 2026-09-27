Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 99.32 - 100.32

Волейболисты Кыргызстана уступили Ирану на Азиаде-2026

302  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу стартовала на XX летних Азиатских играх 2026 года в Японии. В первом матче группового этапа команда под руководством Бакыта Алиева встретилась со сборной Ирана, занимающей 19-е место в мировом рейтинге и 2-е место в азиатском.

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу иранских волейболистов.

Всего в мужском турнире принимают участие 16 сборных, разделенных на четыре группы. Кыргызстан выступает в группе B, где его соперниками, помимо Ирана, являются Индонезия и Таиланд.

На групповом этапе кыргызстанцы проведут три матча подряд. Впереди у отечественной сборной еще две встречи (время бишкекское):

28 сентября, 07:00 - Индонезия – Кыргызстан

29 сентября, 07:00 - Таиланд – Кыргызстан

Матчи групповой стадии завершатся 29 сентября, по их итогам определятся участники плей-офф. Четвертьфиналы турнира запланированы на 1 октября, полуфиналы пройдут 2 октября, а финал и поединок за "бронзу" состоятся 3 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461843
Теги:
Азиатские игры, волейбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  