Волейболисты Кыргызстана уступили Ирану на Азиаде-2026

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу стартовала на XX летних Азиатских играх 2026 года в Японии. В первом матче группового этапа команда под руководством Бакыта Алиева встретилась со сборной Ирана, занимающей 19-е место в мировом рейтинге и 2-е место в азиатском.

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу иранских волейболистов.

Всего в мужском турнире принимают участие 16 сборных, разделенных на четыре группы. Кыргызстан выступает в группе B, где его соперниками, помимо Ирана, являются Индонезия и Таиланд.

На групповом этапе кыргызстанцы проведут три матча подряд. Впереди у отечественной сборной еще две встречи (время бишкекское):

28 сентября, 07:00 - Индонезия – Кыргызстан

29 сентября, 07:00 - Таиланд – Кыргызстан

Матчи групповой стадии завершатся 29 сентября, по их итогам определятся участники плей-офф. Четвертьфиналы турнира запланированы на 1 октября, полуфиналы пройдут 2 октября, а финал и поединок за "бронзу" состоятся 3 октября.