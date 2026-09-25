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Более 26 млн человек пересекли границу Кыргызстана за восемь месяцев

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За восемь месяцев 2026 года государственную границу Кыргызстана в обоих направлениях пересекли более 26 млн человек и свыше 2,4 млн транспортных средств. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Данные были озвучены 24 сентября на Иссык-Куле во второй день региональной встречи представителей пограничных ведомств Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

На кыргызско-казахстанский участок границы пришлось 8 млн 75 тыс. 758 пересечений граждан и 1 млн 101 тыс. 609 транспортных средств. Через кыргызско-таджикский участок за этот же период проследовали 389 тыс. 442 человека и 60 тыс. 797 транспортных средств.

На встрече стороны также обсудили практические механизмы работы на государственной границе, организацию службы в пунктах пропуска и охрану сложных участков.

Кыргызская сторона представила опыт разработки и согласования соглашения о режиме государственной границы с Китаем. Казахстанские пограничники рассказали об организации службы в пунктах пропуска на границе с Китаем, а представители Таджикистана об охране таджикско-афганской границы.

В ГПС также сообщили, что на кыргызско-казахстанском участке проводится совместное патрулирование. На кыргызско-таджикской границе близятся к завершению работы по инженерному оборудованию.

Из-за сложного горного рельефа часть кыргызских столбов для инженерных заграждений доставили к месту проведения работ через территорию Таджикистана, поскольку подвоз материалов с кыргызской стороны был затруднен.

Пограничные ведомства трех стран намерены продолжить обмен информацией о правонарушениях и трансграничной преступности, совместную работу по противодействию незаконной миграции и контрабанде, а также предупреждению пограничных инцидентов.


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URL: https://www.vb.kg/461798
Теги:
граница, Иссык-Кульская область, Казахстан, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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