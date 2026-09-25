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Как нехватка залога привела к созданию "Гарантийного фонда" в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Недостаток залогового обеспечения долгое время оставался одной из основных проблем предпринимателей при получении кредитов в Кыргызстане. Создание "Гарантийного фонда" стало одним из механизмов решения этой проблемы. Об этом на международной конференции, посвященной 10-летию ОАО "Гарантийный фонд", рассказал президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

По его словам, он наблюдал за становлением фонда с самого начала, когда сам механизм предоставления гарантий еще был новым для финансового сектора страны.

"Я был свидетелем того, как все начиналось. Тогда мало кто верил и мало кто понимал, что это такое", - рассказал Абдраев.

Он отметил, что необходимость создания такого института к тому времени уже назрела. Одной из проблем при кредитовании бизнеса было отсутствие у предпринимателей достаточного залогового обеспечения.

По словам Абдраева, председатель правления ОАО "Гарантийный фонд" Малик-Айдар Абакиров пришел в эту сферу из банковской системы и хорошо понимал существовавшие проблемы кредитования предпринимателей.

На начальном этапе, как рассказал глава Союза банков, фонд располагал небольшими ресурсами, а его представителям приходилось непосредственно работать с банками и объяснять принципы нового механизма.

"Они ходили по банкам, объясняли, рассказывали. Это была очень большая работа", - отметил он.

Абдраев назвал появление гарантийного механизма одним из значимых этапов развития финансово-банковской системы Кыргызстана. Благодаря гарантиям предприниматели, которым не хватало собственного залога, получили дополнительную возможность привлекать банковское финансирование.

Он также отметил роль международных организаций и партнеров, которые участвовали в становлении и дальнейшем развитии гарантийной системы.

По словам Абдраева, за десять лет "Гарантийный фонд" прошел путь от нового для Кыргызстана финансового механизма до института, опыт которого вызывает интерес за пределами страны.

В завершение президент Союза банков поздравил коллектив фонда с 10-летием и пожелал ему дальнейшего развития.


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URL: https://www.vb.kg/461806
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, экономика, финансы
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