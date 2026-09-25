Кабмин увеличит капитал "Гарантийного фонда" на 3,8 млрд сомов

Кабинет министров Кыргызстана принял решение увеличить уставный капитал ОАО "Гарантийный фонд" еще на 3,8 млрд сомов. В результате он достигнет почти 10,5 млрд сомов. Об этом первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев сообщил на международной конференции, посвященной 10-летию фонда.

По его словам, решение было принято в августе текущего года. Дополнительная капитализация создаст новые возможности для расширения гарантийной поддержки предпринимателей и привлечения в реальный сектор дополнительных ресурсов банков и других финансовых институтов.

"Укрепление капитальной базы означает возможность мобилизовать значительно больший объем частных финансовых ресурсов. Иными словами, задача фонда заключается в том, чтобы каждый сом собственного капитала позволял привлекать дополнительные ресурсы банков и других финансовых институтов в реальный сектор экономики. Это и есть принцип финансового мультипликатора, который должен лежать в основе дальнейшего развития гарантийной системы", - сказал Амангельдиев.

Он отметил, что история "Гарантийного фонда" отражает формирование в Кыргызстане нового механизма взаимодействия государства, банков и предпринимателей. Одной из проблем бизнеса при получении финансирования оставалась нехватка залогового обеспечения.

По словам Амангельдиева, на этапе формирования первых гарантийных механизмов порядка 40-50% потенциальных заемщиков банков и микрофинансовых организаций сталкивались с недостатком залога. При этом предприниматель мог иметь работающий бизнес и перспективный проект, а банк - необходимые финансовые ресурсы, однако получить кредит мешало недостаточное обеспечение.

Именно этот барьер, как отметил первый зампред Кабмина, должен был преодолеть гарантийный механизм.

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 2011 году в рамках пилотного проекта, а с 2016 года началось системное развитие гарантийной поддержки.

Амангельдиев подчеркнул, что готовой модели, которую можно было бы просто перенести в Кыргызстан, не существовало. Необходимо было одновременно формировать законодательную базу, выстраивать систему управления, объяснять банкам и предпринимателям принципы работы нового механизма и формировать доверие к нему.

По его словам, результатом этой работы стало создание системы взаимодействия между государством, финансовым сектором и предпринимателями, при которой государство не подменяет банк и не берет на себя предпринимательский риск, а помогает жизнеспособному бизнесу получить доступ к финансированию.

Амангельдиев также обратил внимание на платежную дисциплину предпринимателей. По озвученным им данным, возвратность займов составляет около 99%. Кроме того, порядка 36% заемщиков составляют женщины-предприниматели.

Говоря о результатах деятельности фонда, первый зампред Кабмина сообщил, что за десять лет было выдано около 23 тысяч гарантий на общую сумму 22,5 млрд сомов. Благодаря гарантийному механизму было обеспечено кредитование примерно на 66 млрд сомов.

За этими показателями, отметил он, стоят предприятия, которые смогли приобрести оборудование, расширить производство и открыть новые направления деятельности.

Кроме того, благодаря гарантийным инструментам было создано более 7 тысяч новых рабочих мест и поддержано около 42 тысяч существующих.

"Гарантия должна превращаться в инвестиции, инвестиции - в производство, производство - в рабочие места и доходы населения. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главный смысл деятельности гарантийного института", - подчеркнул Амангельдиев.

Отдельно он остановился на изменениях в экономике Кыргызстана и растущей потребности бизнеса в финансировании.

По его словам, среднегодовой экономический рост за последние четыре года составил 10,2%. Если в 2020 году объем ВВП составлял около $8,3 млрд, то по итогам 2025 года он превысил $22,6 млрд.

Как отметил первый зампред Кабмина, увеличение масштабов экономики меняет и задачи финансовой системы. Растет количество предприятий, расширяются инвестиционные проекты, увеличивается потребность бизнеса в оборотном капитале и долгосрочном финансировании.

Предпринимателям, по его словам, нужны средства уже не только для сохранения действующего бизнеса, но и для модернизации и расширения производства, выхода на новые рынки и внедрения современных технологий.

В этих условиях значение гарантийных механизмов возрастает. Теперь задача заключается не только в том, чтобы помочь предпринимателю получить кредит, но и обеспечить бизнесу доступ к большему объему долгосрочного и доступного финансирования.

Амангельдиев также сообщил, что за последние пять лет налоговые поступления выросли примерно в четыре раза, таможенные - в шесть раз. Объем ресурсов, консолидированных бюджетом, увеличился с 313 млрд сомов в 2021 году до 1,1 трлн сомов по итогам 2025 года.

По его словам, гарантийный механизм необходимо рассматривать не как вспомогательный финансовый инструмент, а как один из элементов инфраструктуры развития предпринимательства.

Отдельное внимание в своем выступлении Амангельдиев уделил международному сотрудничеству. Он поблагодарил Азиатский банк развития, Всемирный банк и других партнеров за экспертную, финансовую и институциональную поддержку развития гарантийной системы.

Особо он отметил сотрудничество с Японией, которая имеет почти 90-летний опыт развития системы кредитных гарантий. Ее история, по его словам, начинается с 1937 года.

Японский опыт представляет для Кыргызстана практический интерес с точки зрения совершенствования управления рисками, расширения инструментов гарантийной поддержки и повышения эффективности взаимодействия государства, финансовых институтов и предпринимателей.

При этом Амангельдиев отметил, что кыргызстанский опыт также используется за пределами страны. По его словам, еще в 2018 году эксперты Азиатского банка развития оценили модель гарантийных фондов Кыргызстана как успешную и рекомендовали рассмотреть ее применение в других странах Центральной Азии и Кавказа.

В качестве одного из примеров он привел Таджикистан, где при консультационной и экспертной поддержке была создана гарантийная организация, которая, по озвученным данным, выдала более 3 тысяч гарантий.

Говоря о дальнейшей работе "Гарантийного фонда", Амангельдиев подчеркнул, что перед организацией теперь стоят задачи другого масштаба. За десять лет фонд увеличил капитал и объем деятельности и сформировался как один из институтов поддержки предпринимательства.

Если первоначально основной акцент делался на малом и среднем бизнесе, то теперь, по его словам, необходимо расширять инструментарий и создавать механизмы поддержки более крупных проектов.

Еще одним направлением должна стать аналитическая работа. Амангельдиев отметил важность регулярной оценки состояния предпринимательского сектора, спроса на финансирование, динамики отдельных отраслей и существующих ограничений для бизнеса.

В этой связи он отметил работу по формированию индекса деловой активности и заявил, что ее необходимо продолжать более активно. По его словам, такой индекс должен стать одним из основных индикаторов состояния предпринимательского и финансового секторов и помогать государству своевременно корректировать меры поддержки.

Подводя итоги, Амангельдиев отметил, что за десять лет гарантийная система прошла путь от формирования нового механизма до действующего института, через который мобилизуются десятки миллиардов сомов финансирования.

Следующим этапом, по его словам, должен стать переход от количественного расширения к повышению качества гарантийной поддержки.

"От количества гарантий - к качеству проектов, от поддержки текущей деятельности - к финансированию и росту, от отдельных институтов - к полноценной финансовой экосистеме предпринимательства. Я уверен, что "Гарантийный фонд" способен стать одним из ключевых элементов этой экосистемы", - заключил Амангельдиев.