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В Бишкеке с 25 сентября изменится схема движения автобуса №43

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С 25 сентября 2026 года в столице меняется схема движения автобусного маршрута №43, курсирующего между жилым массивом Мурас-Ордо и Ошским рынком.

В департаменте транспорта отмечают, что изменения связаны с оптимизацией маршрутной сети. Решение призвано повысить качество обслуживания пассажиров, сократить интервалы движения и сделать работу городского транспорта более эффективной.

Горожанам и гостям столицы рекомендуется заранее учитывать новые параметры маршрута при планировании своих поездок по Бишкеку. Работа по модернизации общественной транспортной системы города продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/461786
Теги:
Бишкек, автобусы
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