Продал чужой BMW X7 и потратил деньги. В Бишкеке задержан мужчина

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилем BMW X7 стоимостью $55 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
По данным милиции, 19 сентября в правоохранительные органы обратился гражданин Н.Т. с заявлением в отношении У.М., 1991 года рождения.
Как следует из заявления, 2 апреля на пересечении улиц Гоголя и проспекта Чуй заявитель передал мужчине BMW X7 стоимостью $55 тыс. для последующей продажи в течение двух месяцев.
Автомобиль был продан гражданке Г.Ж. за $57 тыс., однако полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.
По данному факту Следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Кыргызстана (мошенничество в особо крупном размере).
В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали У.М. Его водворили в ИВС.
В милиции также сообщили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Следствие продолжается.