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Продал чужой BMW X7 и потратил деньги. В Бишкеке задержан мужчина

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В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилем BMW X7 стоимостью $55 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным милиции, 19 сентября в правоохранительные органы обратился гражданин Н.Т. с заявлением в отношении У.М., 1991 года рождения.

Как следует из заявления, 2 апреля на пересечении улиц Гоголя и проспекта Чуй заявитель передал мужчине BMW X7 стоимостью $55 тыс. для последующей продажи в течение двух месяцев.

Автомобиль был продан гражданке Г.Ж. за $57 тыс., однако полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

По данному факту Следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Кыргызстана (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали У.М. Его водворили в ИВС.

В милиции также сообщили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/461793
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
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