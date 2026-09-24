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Азиатские игры-2026: расписание сборной Кыргызстана на 24 сентября

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 24 сентября, сборная Кыргызстана продолжит свои выступления на XX Азиатских играх, проходящих в Японии. Отечественные спортсмены выйдут на старт в нескольких дисциплинах, где продолжат борьбу за выход в следующие этапы соревнований и медали континентального первенства.

Особое внимание болельщиков в этот день будет приковано к финальным заездам в гребле на байдарках, куда кыргызстанцы успешно пробились по итогам квалификационного этапа:

Дисциплина К-2 (500 метров): в решающем заезде за награды поборются Ерлан Султангазиев и Рысбек Толомушев.

Дисциплина К-4 (500 метров): в финале страну представит экипаж в составе Ерлана Султангазиева, Рысбека Толомушева, Родиона Туйгунова и Урмата Ыманбекова.

Выступления представителей Кыргызстана пройдут в течение всего дня. По информации организаторов сборной, всё время соревнований в расписании на 24 сентября приводится по времени Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/461779
Теги:
Азиатские игры, Кыргызстан
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