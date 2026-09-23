К Дню госязыка: в Бишкеке вспомнили выдающихся кыргызских языковедов

А вчера, накануне Дня государственного языка, в Национальном историческом музее состоялось большое и значимое мероприятие на тему "Язык - опора нации", посвящённое 37-летию со дня принятия Закона "О государственном языке Кыргызской Республики". В мероприятии, организованном Институтом языкознания имени Б. Юнусалиева Национальной академии наук, приняли участие представители Администрации президента, кабинета министров, видные ученые, директора институтов Академии наук, государственные и общественные деятели, ректоры кыргызских университетов, студенты, писатели, родственники великих ученых-просветителей и государственных деятелей Касыма Тыныстанова и Ишеналы Арабаева.

Участники мероприятия открыли в музее постоянную экспозицию "Кыргызские языковеды: вчера, сегодня, завтра...". Экспозиция посвящена выдающимся представителям кыргызского языкознания, чьи имена вписаны в историю Кыргызстана, – просветителю начала XX века Ишеналы Арабаеву, профессору Касыму Тыныстанову, академику Болоту Юнусалиеву, лексикографу Кусеину Карасаеву, академику Бюбюйне Орузбаевой, академику Сыртбаю Мусаеву и другим учёным, внёсшим значительный вклад в развитие кыргызской науки о языке.

Как отмечали участники мероприятия, родной язык - это зеркало нации и символ государства. И с первых дней независимости в нашей стране уделяется большое внимание сохранению национального наследия, в том числе языка. Принятие Закона "О государственном языке Кыргызской Республики" явилось важным фактором дальнейшего, более глубокого осознания национальной самобытности, укрепления положения родного языка и дало мощный стимул для развития. Работа в этом направлении продолжается. Реформы, проводимые в стране, также оказывают положительное влияние на развитие нашего языка.

"Чынгыз Айтматов сказал, что "бессмертие народа - в его языке". В этой короткой фразе заложен громадный смысл. Национальный язык – это наша история, без которой ни один народ не мыслим. Язык – душа нации, ее культура, история. Если теряется язык, то теряются культурное наследие народа, его история, научные познания. То есть все, что было накоплено народом на протяжении веков. Вот поэтому так важно сохранить и развивать свой язык, - сказал в интервью VB.KG доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Турусбек Маразыков. – Язык необходим и для общения, он свидетельствует о самобытности народа, определяет его духовный потенциал".

Как рассказала Нурипа Арабаева, дочь родного брата Ишеналы Арабаева – Омурбая, в 1911 году Ишеналы Арабаев вместе со своим сокурсником по медресе издал первый в истории кыргызско-казахского народа букварь, по которому они начали обучать грамоте казахских и кыргызских детей. Позже Арабаев написал еще около 20 книг-учебников, в том числе для взрослых.

Говоря о своем предке, Нурипа отметила, что, по рассказам людей, он был отличным оратором и притягивал людей своим красноречием. Ишеналы Арабаев всю свою энергию отдал просвещению, развитию языка и служению народу. Но его кипучая деятельность была прервана волной сталинских репрессий. Настоящее возвращение имени выдающегося просветителя народу началось только с обретением независимости. В 1992 году Кыргызскому государственному университету было присвоено имя Ишеналы Арабаева.

Во время мероприятия состоялась презентация книги – сборника произведений ученого-языковеда Касыма Тыныстанова "Мен баскан жол…", составленного кандидатом филологических наук, журналистом Сымбат Максутовой.

"Материалы для этой книги я собирала более трех лет. После защиты своей кандидатской диссертации, которую посвятила просветительскому наследию и творческой деятельности Касыма Тыныстанова, я задумалась об издании такой книги, поскольку его произведения остаются актуальными и в наше время. В сборнике представлены ценные материалы - стихи, драмы, рассказы, публикации, письма, доклады, некоторые из его выступлений я перевела с русского на кыргызский язык, - сказала в интервью VB.KG автор книги Сымбат Максутова. – В этой книге есть известная поэма Тыныстанова "Жаңыл Мырза". И самое главное – с 74 страницы по 154 занимает вторая часть пьесы "Академические вечера". В книге приводятся высказывания самого Тыныстанова, почему он написал эту пьесу. Как известно, она стала одним из поводов для обвинений его в буржуазном национализме".

По ее словам, имя Касыма Тыныстанова занимает особое место в истории Кыргызстана. Выдающийся ученый, лингвист, поэт, педагог и государственный деятель, он стоял у истоков формирования современной кыргызской письменности, научной терминологии и системы образования. Несмотря на короткую жизнь, Тыныстанов сумел заложить фундамент, на котором впоследствии развивались кыргызский литературный язык и национальная филология. Его труды и сегодня остаются важной частью культурного и научного наследия страны.

Как рассказала на презентации книги родственница Касыма Тыныстанова, Анаркан Тыныстанова, потомки трепетно относятся к его памяти. Они достойно и стойко перенесли непростые времена, когда клеймо "врага народа" не давало возможности нормально жить, учиться, работать. "И сегодня каждый член нашей большой семьи живет так, чтобы не бросить ни малейшую тень на имя такого великого человека. Мы бережно относимся к книгам и ко всему что связано с ним. По рассказам бабушки, он был большим патриотом родины и думал о просвещении народа даже в последние дни своей жизни", - рассказала она VB.KG.

"Мой дедушка Чабалдай Джаныбеков – племянник Касыма Тыныстанова. Он много лет посвятил исследованию его творчества, подготовил и издал сборник трудов Тыныстанова, приуроченного к его 100-летнему юбилею. Непосредственным личным вкладом моего деда является книга, посвященная творчеству Касыма Тыныстанова, созданная на основе архивных материалов. Став взрослым, я многое узнал из книг деда о Тыныстанове.

И рад, что сегодня состоялась презентация книги Сымбат Максутовой о выдающемся сыне кыргызского народа Касыме Тыныстанове, о таких людях как он должен знать каждый кыргызстанец. Символично, что презентация состоялась накануне Дня государственного языка, в развитие которого так много вложил Касым Тыныстанов", - сказал в интервью VB.KG Ормон Джаныбеков.