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Мэр Бишкека рассказал, как изменится отдых в городских парках

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке горожанам разрешат отдыхать на газонах в парках и скверах, однако их просят не вытаптывать и не оставлять после себя мусор. Об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев рассказал журналистам во время пресс-тура по городским объектам.

Одной из точек поездки стал реконструированный сквер имени Тоголока Молдо. Его обновление ранее было включено мэрией в перечень работ по благоустройству на 2026 год.

По словам Джунушалиева, мэрия не может самостоятельно решить все вопросы благоустройства города, поэтому к развитию общественных пространств привлекают в том числе представителей бизнеса. В случае со сквером инвесторы сами предложили проект его полной реконструкции.

В сквер завезли слой чернозема, восстановили газоны, провели санитарную и декоративную обрезку деревьев. Также здесь появилась автоматическая система полива с отдельным регулированием разных зон.

При этом мэрия намерена сохранить и восстановить существующую ирригационную систему. По словам главы города, это позволит не только обеспечить полив, но и увеличить площадь водной глади, создавая более комфортный микроклимат.

Отдельно мэр остановился на концепции самого сквера. От идеи размещения аттракционов здесь решили отказаться.

"Мы сказали: нет, это прежде всего парк", - отметил Джунушалиев.

По его словам, с просьбой восстановить сквер как спокойное место для отдыха обращались в том числе пожилые горожане. Поэтому пространство планируют сохранить без шумных развлекательных объектов.

Вместе с тем здесь предусмотрены детская и воркаут-площадки. Мэрия также рассматривает создание отдельной зоны для выгула собак.

Джунушалиев отдельно прокомментировал вопрос отдыха на газонах. По его словам, запрета расстилать пледы и сидеть на траве быть не должно. Подобная практика уже есть в Дубовом парке и парке имени Ататюрка.

"Мы не возражаем. Единственная просьба, конечно же, чтобы не было мусора, чтобы не вытаптывали траву. Можно и в городе пешком отдыхать в этих парках и скверах. Мы будем создавать подобную историю", - сказал мэр.

При этом он призвал горожан не использовать газоны для активных игр, которые могут повредить травяное покрытие.

Еще одной темой пресс-тура стали общественные туалеты. В 2026 году в Бишкеке планируют установить 26 таких объектов, два из них, по словам мэра, уже построены.

Новые туалеты должны быть приспособлены для лиц с инвалидностью, а также родителей с маленькими детьми. В них предусмотрят условия, в том числе для переодевания ребенка.

Ранее мэрия сообщала, что места для новых общественных туалетов определялись с учетом пешеходных, туристических и транспортных потоков, а также предложений горожан. Среди выбранных локаций значится и сквер имени Тоголока Молдо. Все новые объекты планируется создавать с учетом требований безбарьерной среды.

Говоря о доступности городской инфраструктуры, Джунушалиев признал, что часть существующих пандусов не соответствует требованиям.

"Есть места, где эти пандусы никак не соответствуют требованиям. Мы согласны с этим. Но то, что мы делаем сейчас, приводим в соответствие с нормами. Где раньше были допущены ошибки, максимально их исправляем", - сказал он.

По его словам, при обустройстве пандусов необходимо учитывать не только угол наклона, но и ширину, поскольку размеры колясок различаются.

Мэр также рассказал о восстановлении городской инфраструктуры. По его данным, сейчас на обслуживании находятся 25 действующих фонтанов. Работы продолжаются, в частности, на Аллее молодежи и фонтане "Золотые рыбки".

Отдельно Джунушалиев затронул вопрос объектов, которые ранее использовались в коммерческих целях. По его словам, мэрия ведет судебные разбирательства по нескольким таким объектам и намерена возвращать им первоначальное назначение.

В частности, речь идет о бывших общественных туалетах, которые впоследствии использовались как коммерческие помещения. Также продолжается разбирательство вокруг объекта "Улитка".

Мэр сообщил и о ситуации с планетарием. По его словам, задолженность арендатора достигла 4,5 млн сомов. Вопрос планируется вынести на комиссию для расторжения договора, а задолженность мэрия намерена взыскивать через суд.

По словам Джунушалиева, арендатор должен был восстановить объект в его историческом виде, однако реставрационные работы до сих пор продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/461732
Теги:
Бишкек, мэр, Айбек Джунушалиев
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