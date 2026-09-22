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Кыргызтанцы смогут бесплатно освоить IT-профессию в "Школе 21"

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В Бишкеке стартовал первый набор в "Школу 21" - школу цифровых технологий от Сбера. Жители Кыргызстана старше 18 лет смогут бесплатно освоить цифровые навыки и получить профессию в сфере IT.

Для поступления не требуются профильное образование, опыт программирования или работы с искусственным интеллектом. Отбор проходит в несколько этапов: подача заявки, онлайн-испытание на логику, память и алгоритмическое мышление, а затем 14-дневный очный интенсив - "бассейн".

Проект реализуется Министерством просвещения Кыргызстана совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в рамках сотрудничества со Сбером. Как отмечается в сообщении, создание школы в Бишкеке инициировал президент Садыр Жапаров.

После успешного прохождения отбора участники смогут выбрать одно из 22 направлений. Среди них разработка программного обеспечения и мобильных приложений, создание игр, кибербезопасность, анализ данных, системный и бизнес-анализ, тестирование, искусственный интеллект и технологическое предпринимательство.

Обучение полностью практико-ориентированное и в зависимости от выбранного направления и темпа занимает от девяти месяцев до двух лет.

В основе образовательного процесса лежит методика peer-to-peer, или "равный равному". Участники выполняют индивидуальные и командные проекты, обмениваются опытом и развивают как профессиональные, так и гибкие навыки.

Обучение проходит на цифровой платформе, а кампус работает круглосуточно. Участники могут самостоятельно формировать свой график. Рекомендуемая нагрузка составляет около 20 часов в неделю.

"Школа 21" предназначена для кандидатов от 18 лет, успешно прошедших отбор.


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URL: https://www.vb.kg/461727
Теги:
образование, информационные технологии, Бишкек, Кыргызстан
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