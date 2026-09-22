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Садыр Жапаров выразил соболезнования народу ОАЭ

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной его брата шейха Ахмеда бин Рашида Аль Мактума. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства направил телеграмму, в которой от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил соболезнования семье Аль Мактум и народу Объединенных Арабских Эмиратов.

"Светлая память о покойном навсегда останется в сердцах его близких. Его верное служение своему народу и родине, неоценимый вклад в развитие страны и неустанный труд никогда не будут забыты", - говорится в телеграмме.

Садыр Жапаров также пожелал шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму и его близким терпения и стойкости.


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URL: https://www.vb.kg/461725
Теги:
ОАЭ, соболезнование, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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